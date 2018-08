Trumps advokat: Sandhed er ikke sandhed Rudy Giuliani vil ikke have Trump i en vidneskranke, hvor han risikerer at "gå i en fælde og begå mened".

Det er endnu uklart, om den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer til at afgive forklaring for det udvalg, der undersøger mulig russisk indblanding i valgkampen i 2016.

I et interview søndag forsøger Giuliani at forklare, hvorfor han ikke er meget for at lade Trump afgive forklaring over for den særlige efterforsker Robert Mueller.

Står det til Trumps advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, skal præsidenten ikke forklare sig under ed, for han risikerer at 'gå i en fælde og begå mened', siger advokaten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han afviser, at Trump har noget at frygte, så længe han optræder åbent og ærligt.

Men ifølge Giuliani er det vanskeligt at definere sandheden i en situation, hvor to parter forklarer sig stik modsat.

»Sandhed er ikke sandhed, sagde Giuliani, da han i et interview med tv-stationen NBC skulle forklare sin frygt for, at Trump kan ende med at blive anklaget for at afgive falsk forklaring.

»Det er nogens version af sandhed. Ikke sandheden«, forklarede Giuliani.

Modstand mod undersøgelse

Præsidenten selv har ikke lagt skjul på sin modstand mod den tidligere FBI-chef Muellers Rusland-undersøgelse.

Søndag har Trump skrevet endnu en række af vrede tweets om Muellers Rusland-undersøgelse, hvor han gentager, at der er tale om 'en heksejagt'.

Søndag skriver Trump endvidere, at det er 'McCarthyisme, når det er værst' - en henvisning til 1950'ernes antikommunistiske kampagne, som senator Joseph McCarthy stod i spidsen for.

ritzau