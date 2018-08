Handelsforsker om den økonomiske krig: »Nazityskland sendte falske penge ind i fjendens lande. I dag gør USA det samme«

Udsigten til en devaluering af pundet medvirkede til, at Storbritannien indgik våbenhvile.

Siden har USA ført økonomisk krig mod den sovjetledede østblok og haft en mangeårig handelsblokade af Cuba.

Men fra 1980’erne og frem har USA ført an i at åbne for verdenshandlen. Trumps metoder viser en fuldkommen forandring af dette.

»Vi har i 2018 set den største vending i amerikansk handelspolitik nogensinde«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Det viser sig i to forandringer. Den første er, at Trump med sine sanktioner mod Tyrkiet viser, at han er parat til at bruge sine finansvåben mod en allieret.

»Økonomisk krigsførelse giver måske mening over for Iran, men det er svært at forstå, hvorfor USA nu bruger finansiel krigsførelse over for Tyrkiet. USA bruger våben, som er mere effektive end toldmure til at underminere et lands økonomi«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Sanktionerne mod Tyrkiet er rettet mod to ministre samt en fordobling af toldafgifterne på stål og aluminium. Det er i sig selv ikke en trussel for tyrkisk økonomi.

Men indikationen af, at USA er klar til at indføre hårdere sanktioner mod den ophedede tyrkiske økonomi, har været nok til, at den tyrkiske lira er styrtdykket, så den siden årsskiftet har mistet næsten halvdelen af sin værdi over for dollaren.

Det leder frem til en anden stor ændring:

»Spanske banker har lånt mange penge til Tyrkiet, og de kan komme i problemer, hvis Tyrkiet ikke kan betale tilbage – men det hensyn tager USA ikke længere med i sin vurdering, når de her våben tages i brug«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Frem til for en måned siden truede USA også med toldafgifter på europæiske biler – oven i de afgifter på europæisk stål og aluminium, som blev indført i foråret.

Den nye verdensorden har ændret markedsanalytikeres arbejde. Hidtil har finanseksperter mest koncentreret sig om nøgletal og referater fra landenes centralbanker i deres arbejde med at følge valutaers og værdipapirers kursudsving. Når handelspolitiske instrumenter er blevet taget i brug, har det oftest været bundet op på en sag i verdenshandelsorganisationen WTO. Sådan er det ikke længere, fortæller Danske Banks analytiker.

»Når Trump forhøjer sine toldsatser over for Tyrkiet i denne måned, er det tydeligvis ikke relateret til økonomisk argumentation eller handelspolitik i snæver forstand. Det sker tydeligvis bare, fordi Trump ikke fik sin vilje i sin udenrigspolitiske strid. Det samme ses med Kina, hvor Trump sammenkæder handelspolitik med sikkerhedspolitik. Det er en faktor, vi ikke tidligere har skullet tage højde for«, siger Jakob Ekholdt Christensen.

Trumps handel er et nulsumsspil

Den nye amerikanske fremfærd skyldes, at Trump og hans nærmeste rådgivere ikke abonnerer på den udbredte lære om, at frihandel giver større vækst for alle involverede.

De ser i stedet verdenshandlen som et nulsumsspil, hvor ethvert fremskridt for USA’s rivaler sker på USA’s bekostning, påpeger Jens Ladefoged: