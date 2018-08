FN forudser alvorlig migrantkrise i Venezuela

Millioner af venezuelanere flygter i disse år til nabolandene på grund af den omfattende økonomiske krise og politiske uro.

De nærliggende lande - Colombia, Ecuador og Peru - er efterhånden så hårdt pressede, at FN's migrationsagentur (IOM) sidestiller urolighederne i Venezuela med flygtningekrisen i Middelhavet.

»Det her bevæger sig mod en krisetilstand, som vi har set i andre dele af verden, især i Middelhavet«, sagde talsmanden for migrationsagenturet, Joel Millman, på en pressebriefing fredag ifølge Reuters.

Antallet af venezuelanske asylansøgere i nabolandene eksploderer, viser tal fra FN's flygtningeorganisation UNHCR.

I hele 2015 søgte omkring 10.000 venezuelanere asyl i nabolandene, mens tallet i år var omkring 137.000 til og med juli.

Det har fået Peru og Ecuador til at indsnævre adgangen for migranter ved at kræve, at alle bærer et gyldigt pas og ikke bare et nationalt id-kort.

Fem pct. af befolkningen har forladt landet

Torsdag opfordrede FN's flygtningeorganisation (UNHCR) og migrationsagenturet (IOM) alle lande i Latinamerika til at tage imod venezuelanere.

FN vurderer, at 1,6 millioner mennesker har forladt Venezuela siden 2015. Det svarer til fem procent af den samlede befolkning.

870.000 opholder sig i Colombia, 400.000 er draget videre mod Peru og 385.000 har bevæget sig videre til Ecuador.

I næste uge mødes embedsmænd fra de tre lande i Colombias hovedstad Bogotá. Her vil de forsøge at finde en løsning fremadrettet.

