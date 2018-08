Kirken, Irland og Albanien tager ansvar for strandede migranter, mens italiensk minister undersøges for mulig medvirken til bortførelse Mens indenrigsminister Mateo Salvini bliver undersøgt for mulig medvirken til bortførelse og embedsmisbrug kunne 130 migranter forlade et italiensk flådefartøj.

Det blev den katolske kirke i Italien, der fandt en løsning for de 130 strandede migranter om bord på den italienske kystvagts skib 'Diciotti' i havnebyen Catania på Sicilien. Kirken vil med støtte fra Pave Frans og Vatikanet ’tage sig af’ 100 migranter, mens Irland og Albanien siger velkommen til de sidste. Det fremgår af en aftale mellem parterne og den italienske regering.

Aftalen løser endnu en gordisk knude i migrantdramaet i Middelhavet, hvor EU og Italien på alle måder søger at forhindre desperate migranter og flygtninge adgang til Europa.

'Sorteper' om migranter

Migranterne på 'Diciotti' var undervejs i en smuglerbåd fra Libyen til Italien, da de kom i havsnød i deres gummibåd og blev reddet af italienerne i maltesisk farvand. Malta nægtede at tage imod dem bortset fra en mindre gruppe kvinder og syge. Da 'Diciotti' derefter sejlede mod Sicilien, nægtede den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, fra det stærkt indvandrerkritiske regeringsparti, La Lega sit eget fartøj tilladelse til at anløbe havn.

Det fik admiraler og andre italienske officerer i kystvagten til at protestere højlydt og understrege, at deres skibe altid vil følge de internationale søfartsregler og kommer nødstedte til undsætning uanset hvad. Salvini bøjede sig, og lod skibet komme til kajs i Catania, uden dog at lade de reddede komme fra borde. Siden er først en gruppe mindreårige og derefter yderligere en gruppe syge migranter dog kommet i land.

Kirken: før ikke politik på de fattiges rygge

Men de øvrige migranter sad fast på skibet, mens EU forsøgte at finde en fordelingsnøgle for dem. Salvini og den italienske regering fastholdt, at menneskestrømmen ikke blot er Italiens men hele EU’s problem. Alle EU lande meldte pas - bortset fra Irland. I stedet løste kirken problemet.

En talsmand for Italiens biskopper har sagt, at »man kan ikke fører politik stående på de fattiges rygge«. Kirkelederen kardinal Gualtiero Bassetti har forklaret, at kirkens folk samarbejdede med regeringen for at løse problemet, der altså ender med, at kirken - ikke den italienske stat - påtog sig ansvaret for 100 af de strandede, der især kommer fra Eritrea og Somalia.

Salvini i opgør med anklagemyndigheden

Indenrigsminister Salvini har valgt at undgå en konflikt med kirken. Tilgengæld har han undsagt en offentlig anklager på Sicilien, der har indledt en efterforskning mod ministeren for mulig bortførelse, ulovlig tilbageholdelse og embedsmisbrug.

Salvini har forsvaret sig med, at han blot vil skabe sikkerhed i Italien.

»Jeg venter fredeligt og smilende på den offentlige anklager i Agrigento (på Sicilien, red.). Og jeg venter på en offentlig anklager, der i stedet for at undersøge ministre undersøger menneskesmuglerne og de mennesker, der favoriserer ulovlig indvandring«.