Efter 6.000 skjulte kameraer: Nu skal toiletter tjekkes for 'spionporno' hver dag 6.000 tilfælde af 'spionporno' får nu myndighederne i Seoul til at reagere. Alle offentlige toiletter skal tjekkes for skjulte kameraer hver dag.

'Spionporno' er et alvorligt problem i den sydkoreanske hovedstad Seoul.

Mere end 6.000 gange er det registreret, at skjulte kameraer har filmet i prøverum og på offentlige toiletter.

Derfor skal rengøringspersonale nu granske byens toiletter hver eneste dag.

Tidligere på året gik tusindvis af sydkoreanske kvinder på gaden med budskabet »mit liv er ikke din porno« i protest mod de skjulte kameraer. Ifølge BBC er 80 procent af ofrene kvinder.

Myndighederne har tidligere fortalt til det britiske medie, at det er svært at efterforske sagerne, fordi gerningsmændene er lynhurtige til at sætte kameraerne op og tage dem ned igen.

Selvom mere end 5.400 personer sidste år blev arresteret for at have relation til Seouls 'spionporno', blev under to procent fængslet.

Lover strengere straf

En 34-årig mand blev i juni anholdt for at have filmet kvinder på et toilet og efterfølgende sælge videoerne til omkring 580 kroner stykket. Blandt gerningsmændene er alt fra lærere til dommere. Det skriver Berlingske.

Andre videoer er lavet i fyldte togkupeer, hvor en mobil bliver sneget op under en kvindes kjole og fotograferer.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, har tidligere udtalt, at han vil undersøge muligheden for, at gerningsmændene kan straffes hårdere, og at indsatsen til bekæmpelse af 'spionpornoen' skal styrkes med, hvad der svarer til 28,6 millioner kroner.

»Vi skal sørge for, at overgrebsmændene lider en større straf end den, de påfører deres ofre«, sagde præsidenten i juli.

Hvis en sydkoreaner bliver dømt indenfor den nuværende strafferamme, risikerer han fem års fængsel. Er videoer eller billeder solgt videre, koster det yderligere to år eller 170.000 kroner i bøde.

Kamera skal give lyd

De skjulte kameraer har været et problem i en årrække og florerer på ulovlige pornosider. Soranet, som er en af dem, blev lukket ned i 2016 og havde inden da en million brugere. Der findes stadigvæk mange sider i mindre skala, men myndighederne har svært ved at følge med.

Ifølge sydkoreansk lovgivning skal en smartphone give lyd, når man tager billede eller video, men apps kan i strid med loven gør telefoners kameraer lydløse.