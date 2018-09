Den spanske premierminister foreslår afstemning om catalansk selvstyre, men afviser total selvstændighed Premierminister Pedro Sanchez åbner op for folkeafstemning om selvstyre i den spanske region, Catalonien, men de catalanske seperatister kræver forsat fuldstændig selvstændighed.

Spaniens premierminister Pedro Sanchez foreslår folkeafstemning om selvstyre i det konfliktplagede Catalonien, men afviser samtidig at opfylde ønsket om selvstændighed i Regionen. Det skriver Aftenposten.

Forslaget kommer 11 måneder efter den folkeafstemning om selvstændighed i Catalonien, som den spanske regering mente var illegal og brugte hårde metoder til at sætte en stopper for.

Pedro Sanchez kom til magten i juni, og allerede der meddelte han, at regeringen fremover vil have en mindre konfrontatorisk tilgang til de catalanske seperatister, men stadig vil forblive modstandere af selvstændighed i regionen.

Premierministeren har forsøgt at tage brodden af den anspændthed, der præger catalonernes krav om selvstændighed, ved at holde møder med Cataloniens nyligt udnævnte seperatist-præsident, Quim Torra.

Pedro Sanchez fortalte til radiokanalen Cadena SER, at dialogen mellem Madrid og Catalonien skal lede til en afstemning »om forstærkning af Cataloniens selvstyre«.

Men »Cataloniens ret til selvbestemmelse kan ikke fejes under gulvtæppet«, som Quim Torra udtaler til Cadena SER. Han og de andre catalanske ledere vil ikke lade sig spise af med selvstyre. De vil have selvstændighed.

»Selvstændighedsprocessen er uomstødelig«, siger Quim Torra til Cadena SER.

Når Pedro Sanchez har valgt en blødere linje mod de catalanske seperatister, skyldes det blandt andet, at han med sin mindretalsregering er afhængig af støtte fra de seperatistiske partier for at kunne gennemføre lovgivning.

En årlang konflikt

Konflikten mellem den catalanske og spanske regering strækker sig adskillige år tilbage. Regionen, der også har sit eget sprog, har været selvstyrende siden 1979 - fire år efter diktatoren Francisco Francos død.

Indtil for få år siden har konflikten primært omhandlet retten til eget sprog og kultur, som i catalanernes øjne blev undertrykt af Franco-diktaturets centralstyrede enhedsstat.

Men nu har konflikten bevæget sig ind på den politiske dagsorden. Det skyldes i særdeleshed den vedtægt, som den spanske og catalanske regering godkendte i 2006. Med den fik regionen mere magt, men kun midlertidigt.

Allerede i 2010 sløjfede Spaniens forfatningsdomstol adskillige dele af vedtægten og satte med det skridt gang i en øget tilslutning til catalonsk selvstændighed.

Selvstyret opløst og gendannet

Den 1. oktober sidste år førte den øgede tilslutning til selvstændighed til, at den catalanske regering pressede på med en folkeafstemning om selvstændighed - en afstemning, der blev erklæret forbudt af den spanske forfatningsdomstol.

90 procent af de catalanske vælgerne stemte her for selvstændighed, og Carles Puigdemont blev leder af det catalanske selvstyre.

27 dage senere udløste regeringen i Madrid forfatningens artikel 155, der med et satte Cataloniens selvstyre ud af kraft. Samtidig varslede den daværende spanske premierminister Mariano Rajoy et valg i regionen, der skulle finde sted to måneder senere.

Umiddelbart efter rejste Carles Puigdemont til Bruxelles for at søge politiske asyl, og få dage efter fulgte en europæisk arrestordre udstedt af regeringen i Madrid. Han blev senere anholdt ved den dansk-tyske grænse.

Carles Puigdemont befinder sig fortsat fast i udlandet og har opgivet at få lov til at lede Catalonien. Han pegede selv på Quim Torra som hans overtager. Quim Torra blev taget i ed den 2. juni, hvilket blev slutningen på syv måneders direkte spansk styre.