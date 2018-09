Flygtning blev hyldet som helt – nu sidder hun i græsk fængsel Den syriske svømmer Sarah Mardini blev berømt, da hun under sin flugt reddede andre flygtninges liv. Nu er hun anklaget for alvorlige forbrydelser under sit frivillige arbejde på Lesbos.

FOR ABONNENTER Sarah Mardini havde aldrig forestillet sig, at hun en dag ville havne i en fængselscelle – i Grækenland af alle steder. Hun er 23 år, kommer fra Syrien, og for 3 år siden blev hun og hendes søster Yusra fejret som helte. Under deres flugt fra Tyrkiet til den græske ø Lesbos reddede de dengang 18 mennesker, hvis gummibåd havarerede ud for den græske kyst. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind