Svensk topsocialdemokrat: Mette Frederiksen misforstår Sverige

Det er er noget sludder, når danske socialdemokrater med formand Mette Frederiksen i spidsen karakteriserer svensk politik som udemokratisk, fordi ingen vil samarbejde med det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna (SD).

Det fastslår den svenske topsocialdemokrat, gruppeformand og tidligere indenrigsminister, Anders Ygeman, der samtidig beskriver de senere års parløb mellem Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl som »en fremmed tanke« i Sverige.

På det socialdemokratiske sommergruppemøde i august betegnede Mette Frederiksen det som »udemokratisk«, at samtlige syv svenske riksdagspartier i valgkampen afviser samarbejde med SD.

SD blev grundlagt af mennesker, som fejrede den tyske besættelse af Danmark Anders Ygeman, gruppeformand

»Jeg har kendt Mette længe. Vi deltog i de samme ministerrådsmøder. Men her har hun misforstået den svenske situation«, siger Anders Ygeman.

Med den socialdemokratiske statsminister og partiformand Stefan Löfven i spidsen bruger de svenske socialdemokrater i valgkampens slutspurt masser af krudt på at lægge mest mulig afstand til Sverigedemokraterna.

I en tirsdagskronik i Dagens Nyheter beskriver Löfven SD som »et racistisk parti med nazistiske rødder«, som han »aldrig« vil medvirke til at give magt.

De seneste uger har Ygeman og Löfven fremmanet et skræmmebillede af, at en eventuel kommende borgerlig magtovertagelse vil betyde øget indflydelse til SD.

»Moderaterna og Kristdemokraterna har åbnet for at regere med passiv eller aktiv støtte fra SD. Når man siger, at man skal regere, selv om man bliver mindre end de rødgrønne, så indebærer det, at man er nødt til at have SD’s støtte«, siger Ygeman.

Om de danske socialdemokraters samarbejde med Dansk Folkeparti siger han:

»For os er det naturligvis en fremmed tanke. Vi kunne ikke gøre noget sådant«.

Han griber til besættelsestiden, når han skal forklare, hvorfor ingen af de gamle svenske partier vil samarbejde med SD:

»SD blev grundlagt af mennesker, som fejrede den tyske besættelse af Danmark. Og de fejrede ikke befrielsen af Danmark«.

Sverigedemokraternas udlændingeordfører, Paula Bieler, roser derimod Mette Frederiksen for hendes kritik af det svenske politiske establishment.

»Jeg er absolut enig med hende. Det er en meget mærkelig måde at se på de 25-30 procent, som faktisk ønsker vores politik. At man ikke regner med deres stemmer«, siger Paula Bieler.

I alle svenske meningsmålinger står SD til en stor fremgang, også selv om partiet har tabt lidt af pusten i flere målinger. Under alle omstændigheder betyder partiets tilslutning på mellem 16 og 20 procent, at hverken den blå eller den røde blok selv kan danne regering eller mønstre et flertal.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) mener ikke, at man én til én kan sammenligne de danske og de svenske socialdemokraters samarbejde med DF og SD.

»Via vores samarbejde med DF har vi kunnet forhindre, at pensionsalderen er blevet hævet, at der er kommet topskattelettelser, og at Uber er i landet. Det har været politiske dagsordener, som vi har haft fælles med DF«, siger Nick Hækkerup.

Han er enig med sin partiformand i, at det er udemokratisk, når svenske partier ikke vil samarbejde med SD.

»Man skal passe på med at udskamme partier eller befolkningsgrupper. Men den svenske og den danske kontekst er også forskellig«.