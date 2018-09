Myndigheder tilkaldt: 100 mennesker fik det dårligt på fly til New York Fly fra Dubai i karantæne i New York, mens myndighederne evaluerer situationen. 100 ud af 521 passagerer har udvist influenza-lignende symptomer.

Feber, hoste og »influenza-symptomer« hos omkring 100 flypassagerer har fået myndighederne i JFK lufthavn i New York til at sætte et Emirates-fly i karantæne.

Flyet ankom med 521 passagerer fra Dubai til den amerikanske lufthavn klokken 09.12 lokal tid og blev straks transporteret væk fra terminalen. Repræsentanter fra det amerikanske Center for Disease Control (CDC) steg om bord for at undersøge de dårlige passagerer. Det skriver det internationale nyhedsbureau, Reuters.

Indtil videre er 19 personer bekræftet syge. 10 passagerer blev hurtigt transporteret til hospitalet,mens ni andre nægtede at modtage behandling. I alt har 100 mennesker været under observation, fordi de har klaget over dårligdom.

Foto: Social Media/Ritzau Scanpix

Foto: Social Media/Ritzau Scanpix

Det er stadig uvist, hvorfor så mange passagerer har fået det dårligt. Talspersonen for New Yorks borgmester, siger til The Independent, at flere af passagererne har besøgt den arabiske by Mekka, der i øjeblikket er udsat for et influenza-udbrud.

De passagerer der ikke oplevede nogle symptomer på sygdom, kunne frit rejse videre, efter myndighederne havde taget deres temperatur.

Ifølge talspersoner fra Det Hvide Hus holder præsident Donald Trump øje med situationen.