Italien frygter flere migranter efter blodigt kaos i Libyen Hårde kampe mellem stridende fraktioner i Libyen øger landets isolation med fare for civile og migranter. Libyens kystvagt, som EU samarbejder med, er ude af kontrol, mens Italien beskylder Frankrig for at støtte militser for at pleje egne interesser i Libyen.

Italiens og EU’s sidste forhåbninger om libysk deltagelse i at holde migranter og flygtninge borte fra de europæiske kyster forsvandt i et inferno af bomber og geværsalver i de seneste ti dages kampe mellem stridende grupper i landet.

De indgik ganske vist en foreløbig våbenhvile tirsdag efter pres fra FN, men spredte kampe hærger stadig hovedstaden, og ingen kontrollerer længere den libyske kystvagt, som EU officielt samarbejder med i bestræbelserne på at stoppe migranter på vej til Europa.

Alene af den grund indkaldte Italiens regeringschef, Giuseppe Conte, til krisemøde i regeringen tirsdag aften, mens indenrigsminister Matteo Salvini giver Frankrig skyld for krisen, med henvisning til at den franskledede aktion mod den daværende leder, Moamar Gaddafi, i 2011 kastede landet ud i en krise, som nu er totalt kaos, og som risikerer at åbne Europa for migranter.

Da journalister tirsdag spurgte Matteo Salvini, om det stadig er sikkert at sende skibbrudne migranter tilbage til Libyen, svarede han: »Spørg Paris«. Matteo Salvini insinuerer også, at Frankrig står bag de aktuelle uroligheder for at bruge dem som påskud til at søge fodfæste i landet og svække de italienske virksomheder, som fortsat arbejder i oliesektoren.

Kystvagten ude af spil

Italienerne konstaterer blandt andet, at kystvagten, der er udstyret med italiensk materiel, ikke længere kan operere, at lokale militser med tilknytning til organiserede menneskesmuglere mere end nogensinde kontrollerer landets havne, og at det totale kaos hersker i hovedstaden, Tripoli, hvor 400 farlige fanger undslap fra et af byens fængsler under kampene.

Samtidig har landets stærke mand, general Khalifa Haftar, med støtte fra det af landets to parlamenter, der befinder sig i Tobruk,og en privat milits på 40.000 mand erklæret den italienske ambassadør uønsket i landet.

»Det betyder rent faktisk, at libyerne er overladt til sig selv, for vi var de eneste med permanent tilstedeværelse i landet i kraft af vores traditionelle tætte forhold til Libyen.

Nu bliver det endnu sværere for EU at finde kræfter i landet, som vil føre en dialog om presset fra migranterne, og som har et minimum af troværdighed«, siger en italiensk diplomat til Politiken.

Libyen- og Afrika-eksperten Umberto De Giovannangeli konstaterer kort og godt, at Italien taber indflydelse i landet, og at fransk-italiensk rivalisering om indflydelse i det olierige land ikke gør det nemmere at operere i landet.

Efter den forløbne uges kampe er regeringschef Fayez al-Serraj, som er udpeget af parlamentet med sæde i Tripoli, og som derfor ikke anerkendes af parlamentet i Tobruk, stærkt svækket.

Han har indtil nu været EU’s vigtigste partner i landet, og EU’s beslutning fra juni i år om at overlade koordineringen af overvågnings- og redningsindsatsen i libysk farvand til den libyske kystvagt var blandt andet resultatet af forhandlinger med Fayez al-Serraj, som samtidig var meget konsekvent i spørgsmålet om EU-organiserede lejre for migranter i Libyen.

»Vi afviser flygtningelejre i Libyen. Det er imod landets love«, sagde han til den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, under et møde mellem dem i juni.