Hvem blinker først i Stockholm?

På fortovet uden for Sveavägen 68 står en håndfuld borgere og presser næserne flade mod ruden. Hvad har ham der Stefan Löfven gang i derinde? Statsministerens og finansministerens pansrede BMW’er holder ved kantstenen, så alle kan regne ud, at han sidder et sted inde i Socialdemokraternas hovedkvarter her i det indre Stockholm.