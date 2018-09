Se billederne: Rusland stiller an med stor styrke ved militærøvelse Rusland har indledt en stor militærøvelse nær grænsen til Kina. Se billederne fra øvelsen, der tegner sig til at blive den største siden den kolde krig.

Den største russiske militærøvelse siden den kolde krig er lige nu begyndt ved grænsen til Kina og Mongoliet i det sydlige Sibirien. Øvelsen, der går under navnet Vostok-2018 (Øst-2018), vil involvere knap 300.000 soldater, hvoraf 3.200 kommer fra Kina, der også deltager i øvelsen, som Politiken tidligere har beskrevet.

Det forventes ifølge det russiske forsvarsministerium, at øvelsen vil omfatte 36.000 kampvogne, 80 skibe og 1.000 fly, og at den vil overgå en stor sovjetisk øvelse i 1981, der var den daværende største militærøvelse for den tidligere supermagt.

Det passer ind i et mønster, som vi har set i et stykke tid - et mere selvhævdende Rusland, der markant øger sit forsvarsbudget og militære tilstedeværelse. Dylan White, talsperson for Nato

Øvelsen ses som et tegn på et større samarbejde mellem Kina og Rusland og et klart signal over for Nato og dets allierede om, at Rusland nu er en international stormagt med en væsentlig militær styrke. I Nato ser man med spænding - og bekymring - på øvelsens omfang.

»Det passer ind i et mønster, som vi har set i et stykke tid - et mere selvhævdende Rusland, der markant øger sit forsvarsbudget og militære tilstedeværelse«, siger talsmand for Nato Dylan White til ABC News.

Se billederne fra øvelsen, der løber af stablen hen over ugen.

Den tyndt befolkede Tjita-region ligger i det sydlige Sibirien og grænser sig op til Kina og Mongoliet. Partnerskabet mellem Rusland og Kina er styrket siden 2001, da de to lande underskrev en traktat for »venskab og samarbejde«. Foto: AP

Russiske kampvogne af typen T-90 affyrer prøveskud under øvelsen. Kampvognene blev tidligere anvendt under kampe i Syrien og Ukraine. Foto: AP

Kinesiske militære vogne ved øvelsen. Det er første gang, at Kina er blevet inviteret af Rusland til at deltage i deres militære øvelser. Foto: AP

De russiske kampfly er af typerne Su-34 og Su-35. Flyene er primært designet mod mål på land- og vandniveau, og de blev anvendt ved angrebene i Syrien i 2016. Foto: AP

Dette er en milepæl for det kinesisk-russiske militære forhold. Aleksandr Gabujev, fellow ved Carnegie Moscow Center

Vostok-øvelsen blev oprindeligt designet af Sovjetunionen til brug i en eventuel krig med Kina, som brød med stormagten under den kolde krig. Nu bruges øvelserne til at simulere en krig mod Nato, USA og Europa, skriver ABC News. Foto: AP

Missiler til brug i luftforsvar gøres klar af militært personale forud for øvelserne. Missilerne har en rækkevidde på op til 400 km, og det russiske missilsystem blev i 2017 beskrevet af The Economist som »et af de bedste nogensinde«. Foto: AP

Rusland holder såkaldte strategiske øvelser hvert år i et af deres fire militære distrikter. Øvelserne er blevet større siden Ruslands invasion af Krim-halvøen i 2014. Foto: AP

Kinas deltagelse i øvelserne ses som et tegn på et tættere samarbejde mellem Kina og Rusland. »Dette er en milepæl for det kinesisk-russiske militære forhold«, skrev fellow ved Carnegie Moscow Center Aleksandr Gabujev på Twitter ved øvelsens annoncering. Foto: AP

Kilder: ABC News, Associated Press, det russiske forsvarsministeriums presseservice.