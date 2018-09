International ngo om undertrykkelse i Kina: »Vi har ikke set noget lignende siden kulturrevolutionen« Undertrykkelsen i Kina er blevet mere værre under præsident Xi – men alt for mange lande er bange for at kritisere Beijing. Sig fra, lyder rådet fra forfatteren til Human Rights Watchs nye rappport om undertrykkelsen i Xinjiang-regionen.

Politiken talte med den seniorresearcher, der har været hovedforfatter på Human Rights Watchs rapport om menneskerettighedskrænkelserne og den massive undertrykkelse af Uighurerne i Xinjiang. Af hensyn til vedkommendes sikkerhed kan hun ikke identificeres eller beskrives.

»Det er svært at overdrive undertrykkelsen i Xinjiang. Mere end en millioner mennesker er sendt i lejre, det er et niveau af undertrykkelse, som vi ikke har set i Kina siden kulturrevolutionen under formand Mao. Men det som er det helt vilde er – og det dokumenterer vi også i rapporten – at forholdene på mange måder er næsten lige så ufri uden for lejrene som de er indenfor. Der er næsten ligeså meget overvågning, undertrykkelse og kontrol i hele Xinjiang som der er internt i lejrene. Og det er altså et område, der er en femtedel af hele Kinas samlede territorium – et området som er større end Frankrig, Tyskland og Storbritannien tilsammen«.

Kan du beskrive lidt af, hvordan undertrykkelsen rent konkret foregår?

»Det er en kombination af ekstremt tætmasket indsamling af data. Der er overvågningskameraer overalt som så er forbundet til Kinas store database og kører ansigtsgenkendelse. Samtidigt bliver der lyttet på telefonsamtaler med stemmegenkendelse. Og det samkøres så med alle de enorme mængder andre data, regeringen indsamler via alles ID-numre – når man køber togbilletter, tanker benzin, køber ind. Alt bliver registeret og samkørt for at se om der er noget mistænkeligt«.

Men det finder vel også sted i resten af Kina?

»Ja – men i lidt mindre omfang. Men det er derfor Xinjiang er så vigtig. Fordi det er en slags testcase for hvor massiv overvågningen og undertrykkelsen kan blive i Kina. Metoderne i resten af landet er de samme, det er bare mindre ekstremt. Men man kan sige, at Xinjing er en slags ’race to the bottom’, hvor de lokale myndigheder kappes om at vise, hvor effektive og altvidende de kan være«.

Du har arbejdet med menneskerettigheder i Kina i mere end ti år – hvordan har situationen generelt udviklet sig?

»Det er blevet meget, meget værre. Særligt siden at præsident Xi kom til magten. Jeg har kolleger, der har fået langvarige fængselsstraffe og nogle som risikerer livstid for at skrive meget ukontroversielle artikler eller indsamle data om menneskeretssager. Ekstreme straffe for at gøre noget, der ville være helt lovligt lovligt i Vesten. Kina er efter min mening i dag klart et af verdens mest undertrykkende lande«.

Er der nogle lyspunkter?

»Ikke mange. Der er stadig mange aktivister og der sker noget mht. LGBT-rettigheder og sexchikane. Men det er en meget vanskelig balancegang at fremme en progressiv dagsorden uden at true Kommunistpartiet og dermed komme i fare. Det er blevet klart sværere«.

Hvad kan Danmark gøre?

»I kan sige fra og kritisere Kina meget mere åbent og hårdt. Det er vigtigt, at forstå, at det som sker i Kina en konkret effekt i forhold til resten af verden. Det påvirker firmaer, det påvirker besøgende og det påvirker hele den internationale orden. Kina er en stormagt som er en klar trussel mod frie samfund. Men alt for mange lande i Europa og Vesten – og desværre også Danmark – er alt for bange for Kinas magt. Vi kan se, at den internationale kritik af Kinas menneskerettighedskrænkelser er blevet mere mindre det seneste årti, selv om undertrykkelsen er intensiveret. Det er forståeligt, fordi Kina er en stor magt og en stor økonomi som ingen vil lægge sig ud med. Men det er kortsigtet fordi det kun øger regimet i Beijings selvtillid og tro på, at det kan slippe afsted med hvad som helst. Så mit råd til Danmark vil være at sige fra. Jo mere I tier og går på kompromis med jeres principper, jo mere vil Kina undergrave dem«.