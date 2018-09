Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Her er de seks anklager mod Ungarn Her er et overblik over EU-parlamentets fordømmelse af Ungarn.

EU-Parlamentets fordømmelse af Ungarn sker ikke mindst på baggrund af det hollandske parlamentsmedlem Judith Sargentinis rapport, der sammenfatter en række anklager mod Ungarn: 1. Migranter. Ungarn har gjort det ulovligt at hjælpe migranter og flygtninge. Det kan koste op til et års fængsel at hjælpe migranter med at søge asyl eller opholdstilladelse. Der er indført en skat på 25 procent, der rammer bidrag til organisationer, som vurderes at støtte migranter. 2. Pressefrihed. Pressen udsættes for censur og kan ikke uhindret udføre sit arbejde. Det så man blandt andet under 2018-valget, konkluderer OSCE. Ændringer af en såkaldt informationsfrihedslov begrænser retten til adgang til regeringsoplysninger. 3. Korruption. Den europæiske antikorruptionsenhed Olaf har fundet »alvorlige uregelmæssigheder« af flere store gadebelysningskontrakter til et selskab, der blev kontrolleret af den ungarske ministerpræsidents svigersøn. 4. Overvågning. FN's Menneskerettighedskomité er bekymret for, at Ungarns love om hemmelig overvågning af nationale sikkerhedsmæssige hensyn tillader masseaflytning. 5. Ligestilling. FN's Menneskerettighedskomité påpeger, at kønsstereotype holdninger dominerer kvinders stilling i Ungarn. Der er eksempler på diskriminerende kommentarer fra politisk valgte mod kvinder, og så beskytter den ungarske straffelov ikke fuldt ud kvindelige ofre for vold i hjemmet. 6. Forfatningen. Ungarns forfatning er blevet ændret seks gange siden 2012. Sargentini-rapporten udtrykker bekymring for ringe gennemsigtighed i processen og manglende involvering af civilsamfundet.