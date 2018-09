Ungarn. Artikel 7 i EU-traktaten kan udløses, hvis et medlemsland krænker EU’s grundlæggende værdier groft, værdier som respekt for demokrati, retsstat og menneskerettigheder. I yderste konsekvens kan proceduren føre til, at Ungarn får frataget sin stemmeret i EU.

EU-Parlamentet stemte onsdag for at indlede en såkaldt artikel 7-sag mod

Analyse: EU trækker en grænse for værdiskreddet og irettesætter Ungarn Populismens hærfører Viktor Orbán led onsdag et sjældent nederlag, da et stort flertal i parlamentet stemte for, at Ungarn ikke overholder EU’s grundlæggende værdier.