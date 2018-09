Juncker: »Det er på tide, at EU bliver en global spiller« Kommissionsformandens svar til EU-kritiske røster er mere EU. Og stærkere insisteren på EU’s værdier.

I sin sidste ’state of the union’-tale, hvor han havde muligheden for at riste en rune over sig selv og sin kommission, brugte den 64-årige kommissionsformand Jean-Claude Juncker i stedet taletiden til at opruste mod de EU-kritiske røster. Hvad enten de sidder i Italien, i Ungarn, i Polen eller for den sags skyld i Storbritannien.

I stedet for at række hånden ud og føje sine modstandere efter devisen ’If you can’t beat them, join them’ (kan du ikke slå dem, så gå med dem), gik han direkte imod dem og talte for mere EU. Genoplivede forslaget om mere fælles udenrigspolitik for at gøre EU til en reel spiller på den globale scene. Erklærede sin kærlighed til Europa og talte om, at næste års valg til Europa-Parlamentet skal være en milepæl for det europæiske demokrati.

»Men oven over alt det vil jeg ønske, at vi forkaster den usunde nationalisme og omfavner den oplyste patriotisme. Vi skal aldrig glemme, at patriotismen i det 21. århundrede er dobbelt: Den er både europæisk og national, og det ene udelukker ikke det andet«, sagde Juncker.

Kampen mod nationalismen og de populistiske partier og bevægelser var den underliggende tone i en tale, som spændte fra den helt store klinge, fælles udenrigspolitik, til det mindste tandhjul, ophævelse af sommertid.

Fra det meget konkrete, de 10.000 grænsevagter, der skal beskytte EU’s ydre grænse mod migranter og kriminelle, til ganske få ord om styrket indsats mod hvidvask af penge.

Grænsevagterne er allerede en del af det budgetforslag for 2021-27, som på ingen måde er vedtaget, og det bliver i første omgang medlemsstaterne, der skal stille med vagterne.

EU kommer kun med 1.500 af de 10.000. Senere, i 2027, skal det forhøjes til 3.000.

Det er en dyr øvelse, det koster omkring 10 milliarder at etablere grænsevagterne, mens driften 2021-27 anslås til at koste 85 milliarder kroner, som stats- og regeringscheferne skal nikke ja til.

Indtil videre har det været småt med enigheden på området, og Junckers forslag om at fordele asylansøgere mellem landene ligger stadig ubesluttet hen. Han nævnte det igen i sin tale, men uden at dvæle meget ved det.

Det gjorde han så heller ikke ved indsatsen mod hvidvask, bl.a. affødt af afsløringerne af Danske Bank-sagen, som kun blev nævnt med få ord.

Socialdemokraten Jeppe Kofod, som leder parlamentets særlige udvalg om netop skattesnyd, hilser tiltaget om øget banktilsyn velkommen, men i hans øjne er det både for lidt og for sent.

»Det er jo fint, at man vil styrke tilsynet med bankerne. Men det er fra 1,8 ansat til 10, mens der ikke er sat ressourcer af til efterforskning. Hvor er pengene endt henne? Og straffene bør være meget hårdere«, sagde Jeppe Kofod, som også savner et organ, der kan koordinere indsatsen mod hvidvask, så det ikke forsvinder ude i de enkelte medlemslande.

Et omstridt gammelt ønske

Når EU’s stats- og regeringschefer i maj næste år mødes til deres store fremtidstopmøde i Sibiu i Rumænien, har Jean-Claude Juncker et ganske særligt ønske til dem, afslørede han i sin tale.

»Her vil jeg have synlige fremskridt i udviklingen af vores udenrigspolitik«, sagde Juncker og genfremsatte dermed forslaget om flere flertalsafgørelser på netop udenrigsområdet.

Det er og har altid været et hedt ønske hos EU-Kommissionen, mens regeringscheferne slår sig i tøjret.

At føre udenrigspolitik er så essentiel en del af regeringsførelsen, at de færreste ønsker at give den fra sig.

Det ved Juncker bedre end nogen, han var i mange år regeringschef i Luxembourg, men det er han ikke mere.

Nu vil han have flertalsafgørelser og fremhævede bl.a. det eksempel om, at EU ikke kunne fordømme Kina for overtrædelse af menneskerettighederne i FN, fordi Grækenland modsatte sig det. Et land sagde nej, og så måtte de 27 andre rette ind.