Børn uden familier i amerikanske lejre: Antallet af internerede migrantbørn er eksploderet Præsident Donald Trump vil sætte en stopper for indvandringen til USA, men antallet af internerede migrantbørn er femdoblet. Årsagen skyldes ikke en større strøm af tilflyttere, men at børnene ikke bliver anbragt i familier, skriver The New York Times.

Synet af uledsagede børn i bure fik tidligere på året en række politikere og medier til at kritisere den stramme immigrationspolitik, som den amerikanske præsident Donald Trump står i spidsen for. Som reaktion underskrev præsidenten et direktiv, som skulle forhindre, at indvandrerfamilier bliver adskilt ved den mexicansk-amerikanske grænse.

Men ifølge The New York Times er antallet af børn af migranter, der bliver adskilt fra deres forældre og tilbageholdt af myndighederne, femdoblet siden sidste år. Årsagen er dog ifølge tal fra den amerikanske sundhedsmyndighed HHS, som The New York Times har fået indsigt i, ikke en større strøm af familier til USA. Snarere skal forklaringen findes i, at antallet af børn, der bliver anbragt i plejefamilier eller forenet med deres familier i andre lejre, er faldet.

Samtidig er mængden af internerede børn i migrantlejrene steget siden sidste år. Ved maj måned sidste år lå antallet af børn i lejrene på 2.400, mens det hidtil i år er vokset til over 12.000, skriver The New York Times.

Ifølge senior fellow ved Migration Policy Institute Mark Greenberg er situationen udholdbar. Officielle tal viser, at lejrene siden maj har været på omkring 90 pct. af deres befolkningskapacitet. Sidste år lå de på 30 pct. Lejrene er altså tæt på at nå deres maksimum, og hvis flere børn bliver anbragt, risikerer hele systemet at kollapse.

»Jo tættere de kommer på 100 pct. (af kapaciteten i lejrene, red.), jo mindre vil de kunne adressere uforudsete problemer. Selv hvis der ikke kommer en pludselig strøm af mennesker, vil de snart løbe tør for kapacitet, medmindre noget ændrer sig«, siger Mark Greenberg til The New York Times.

Det store antal af uledsagede migrantbørn, der bliver tilbageholdt, er et symptom på et fuldstændigt ødelagt system. Evelyn Stauffer, pressesekretær for den amerikanske sundhedsafdeling

Symptom på ødelagt system

Præsidentens immigrationspolitik er før blevet beskyldt for at være alt for ekstrem, og særligt myndighedernes adskillelse af familier har været under heftig kritik. Blandt andet har chef for menneskerettigheder i FN, Zeid Ra'ad al-Hussein, kaldt politikken »samvittighedsløs«, skrev Financial Times tidligere på året.

Kritikken var så stor, at selv prominente folk fra præsidentens bagland fordømte adskillelserne, som Politiken tidligere har beskrevet. Ifølge Donald Trump er den hårde politik nødvendig for at forhindre en ukontrollerbar strøm af indvandrere.

Mange af de tilbageholdte tilflyttere kommer fra mellem- og sydamerikanske lande som Mexico. Af dem er størstedelen af de børn, der krydser grænsen, uledsagede. Og selv om mange af børnene er blevet anbragt hos plejefamilier og andre familiemedlemmer, fortsætter antallet af børn uden ledsagende forældre i lejrene at stige.Ifølge flere eksperter og socialarbejdere, der er bekendt med systemet i lejrene,skyldes det, at det store bureaukratiske system, der screener potentielle kandidater til plejefamilier, er blevet langsommere og mere besværligt, skriver The New York Times.

Dette er et forhold, der skaber en flaskehalssituation for de illegale børn i lejrene; fordi de ikke kan blive anbragt i plejefamilier eller genforenet med deres egne, kommer de ikke videre i systemet, og lejrene bliver dermed overbelastede af den store mængde børn, skriver The New York Times. Ifølge pressesekretær for den amerikanske sundhedsmyndighed HHS Evelyn Stauffer er de mange børn i lejrene blot en del af et større problem i det amerikanske immigrationssystem.

»Det store antal af uledsagede migrantbørn, der bliver tilbageholdt, er et symptom på et fuldstændigt ødelagt system«, siger Evelyn Stauffer i en pressemeddelelse. Hun tilføjer, at uledsagede børn, der kommer ulovligt ind i landet, er i større risiko for at blive udnyttet af menneskesmuglere, og at den amerikanske Kongres må adressere de mekanismer, der gør, at så mange folk flygter over grænsen.

Noget går galt før eller siden

Men selv hvis man sætter en stopper for indvandringen, løser det ikke problemet med børnene i lejrene, mener Mark Greenberg fra Migration Policy Institute i USA. Lejrene er ifølge The New York Times i ringe tilstand grundet den store overflod af mennesker, og børnene lever under kummerlige forhold.