Trump: Dødstal fra Puerto Rico forhøjet for at sværte mig To rapporter anslår flere tusinde døde på Puerto Rico af orkanen Maria. USA's præsident afviser tallene.

I et opslag på Twitter skriver USA's præsident Donald Trump, at han ikke tror på dødstallet fra Puerto Rico oven på orkanen Maria. Ifølge præsidenten er tallet blevet kunstigt forhøjet for at få ham til se skidt ud, skriver han.

Territoriets regering holdt sig længe til et officielt dødstal på 64. Guvernøren valgte i forrige uge at opjustere dødstallet til 2975 på basis af en rapport bestilt af regeringen.

Det kraftigt opjusterede dødstal skyldes blandt andet afbrydelser i hospitalernes drift eller manglende adgang til lægehjælp på grund af blokerede veje som følge af orkanens hærgen.

Undersøgelsen konkluderer også, at fattige personer og ældre mænd havde en langt større risiko for at miste livet som følge af orkanen end andre blandt Puerto Ricos befolkning på godt tre millioner.

Det tal afviser Donald Trump, skriver han i et opslag på Twitter.

»Der var ikke 3000 mennesker, som døde, da de to orkaner (Maria og Irma, red.) ramte Puerto Rico. Da jeg forlod øen, efter at stormen havde ramt, var et sted mellem 6 og 18 døde. Som tiden gik, steg det ikke med meget«.

»Så et godt stykke tid efter begyndte de at rapportere store numre såsom 3000«, skriver han på Twitter.

Han fortsætter i et andet opslag:

»Dette blev gjort af Demokraterne for at få mig til at se så skidt ud som muligt, mens jeg var succesfuld og indsamlede milliarder af dollar til at genopbygge Puerto Rico«.

»Hvis en person døde af for eksempel alderdom, så blev vedkommende føjet til listen. Dårlig politik. Jeg elsker Puerto Rico«.

Orkanen Maria ramte Puerto Rico i september 2017. En anden rapport udarbejdet af forskere fra Harvard University har anslået, at dødstallet nærmere er 4645.

Formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Paul Ryan, siger til nyhedsbureauet AP, at han ikke ser nogen grund til at betvivle Puerto Ricos dødstal.

Han uddyber, at han ikke forstår, hvordan en opjustering i dødstallet får præsidenten til at se dårligere ud.

ritzau