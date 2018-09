Löfvens fløj vinder med et mandat efter valggyser

Den borgerlige alliances forhåbning om, at den nye tælling af stemmerne fra blandt andet udlandssvenskerne ville gøre en forskel, faldt til jorden torsdag eftermiddag, da Valmyndighetens endelige optælling blev præsenteret. Her blev resultatet fra valgaftenen slået fast: Den rødgrønne fløj med Stefan Löfven i spidsen vinder med 144 mandater mod de borgerliges 143 mandater, mens Sverigedemokraterna ender med 62 mandater. Det betyder at ingen af blokkene har egen majoritet, men styrker Stefan Löfven i hans kamp for at beholde statsministerposten.

»Nu er tiden inde til, at Ulf Kristersson og Moderaterna tilstår, at de har tabt valget, og accepterer vælgernes beslutning«, skrev Jonas Sjöstedt fra støttepartiet Vänsterpartiet på Twitter, kort efter optællingen blev præsenteret.

»Löfven skal gå af«

Fra de borgerlige Kristdemokraterna fastholder man også sit krav om, at Löfven skal gå af: »Vi er det største regeringsalternativ«, sagde gruppeleder Andreas Carlson til Sveriges Radio.

Hos Sverigedemokraterna, som havde forventet langt flere stemmer end de 17,6 procent, man endte ud med, er man ganske tilfreds med den endelige optælling. Den betyder nemlig, at man kan lægge endnu større pres på Moderaternas Ulf Kristersson for at få ham til at tale med Sverigedemokraterna.

»Hvis Alliansen for alvor mener, at de vil tage regeringsmagten, så er de nødt til at gå til os«, sagde Markus Wiechel fra Sverigedemokraterna.

Splitter Alliansen

Allerede i onsdags, hvor man kunne følge optællingen live via Valmyndighetens hjemmeside, var der mange af partierne i Riksdagen, der sad på nåle. I løbet af eftermiddagen hoppede et mandat frem og tilbage mellem Centerpartiet og Sverigedemokraterna, men mandatet endte hos Centerpartiet, hvilket nu giver nye muligheder for Socialdemokraternas Stefan Löfven. Sammen med det liberale Centerpartiet har den rødgrønne blok nemlig nu majoritet i Riksdagen – med et enkelt mandat.

En sådan sammensætning af regeringen vil ikke kun udelukke Sverigedemokraterna og Moderaterna fra indflydelse, det vil også splitte Alliansen; noget, som har været Löfvens mål, siden han blev statsminister i 2014.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, har hidtil udelukket et hvert regeringssamarbejde med Socialdemokraterna. Hun er dog samtidig gået til valg på en politik, som udelukker alt samarbejde med Sverigedemokraterna.

Den gordiske knude, som svensk politik er fanget i, er ikke noget, som bliver løst på nogle få dage. Nu venter statsministerafstemningen 25. september, hvor Alliansen og Sverigedemokraterna siger, at de vil vælte Stefan Löfven.

Efterfølgende vil en ny formand for Riksdagen vælges, som kan gå i gang med nye samtaler med partierne. Hvis formanden efter fire forsøg ikke lykkes med at få samlet en regering, venter der nyvalg.