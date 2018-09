Orkanen Florence oversvømmer byer: »Menneskerne omkring mig er under vand. De er fanget på deres lofter« Orkanen Florence hægrer i den amerikanske delstat North Caroline. De massive regnmængder skaber oversvømmelser, som gør at flere beboere bliver nødt til at flygte fra deres hjem.

Da orkanen Florence tidligt fredag morgen amerikansk tid gik i land ved kysten i staten North Carolina var kystbyen New Bern blandt de værst ramte områder.

Redningshold forsøgte at nå frem til hundredvis af beboere, der var fanget i biler, på tage og på deres lofter, da Neuse-floden gik over sine bredder og oversvømmede byen.

Foto: Gray Whitley/AP

Mere end 350 mennesker er indtil videre blevet reddet fra deres hjem.

»Menneskerne omkring mig er under vand. De er fanget på deres lofter«, sagde Tonya Moore, en indbygger i New Bern, der tidligere i dag ventede på at blive reddet sammen med sin mor, mand og fem børn i alderen seks til 16 år.

Deres hjem var på daværende tidspunkt ikke oversvømmet endnu, men det var umuligt for dem at flygte.

Video: Cajun Navy rescuing residents from rapidly rising tidal surge in New Bern, NC from #HurricaneFlorence @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/DBprKV8O9b — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 14. september 2018

»Orkanen Florence er kraftig, langsom og ubarmhjertig. Det er en ubuden gæst, der ikke ønsker at forlade os. Stormfloden alene har overvældet byen New Bern«, lød det fra statens demokratiske guvernør, Roy Cooper, under en pressekonference fredag.

Han tilføjede, at floderne ville fortsætte med at stige i flere dage efter at regnen stopper, hvilket ikke forventes at ske foreløbigt.

Få timer før orkanens øje ramte kysten, blev Florence nedgraderet til en orkan af kategori 1 med maksimale vindstyrker på 150 kilometer i timen.

Alligevel har den massive regn og de kraftige vinde ødelagt flere bygninger på sin vej, mens der forventes katastrofale oversvømmelser i flere dele af staten.

Foto: Tom Copeland/AP

New York Times beretter, at mere end 600.000 mennesker er uden strøm i North Carolina.

Dyr som delfiner bliver drevet ind mod land af de kraftige strømme i vandet som følge af orkanen.