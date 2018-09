Røde Kors efter tyfonen: Filippinerne lever med fem større storme og tyfoner hvert år Det lokale Røde Kors står så stærkt, at tusindvis af frivillige møder op, når katastroferne rammer.

Tyfonen Mangkhut har forladt Filippinerne og hærger nu i det sydlige Kina. Bag sig efterlader den ødelagte marker og huse, jordskred og indtil videre 49 omkomne i Filippinerne. Et dødstal, som beklageligvis formentlig kommer til at stige de kommende dage.

Men skaderne er blevet mindre, end landet havde frygtet, og det kan man blandt andet takke et enormt stærkt lokalt beredskab for, siger Birgitte Bischoff Ebbesen, International chef i Røde Kors.

»Filippinerne har et af verdens allerstærkeste Røde Kors-selskaber. Det er 12-15 år siden, at vi holdt med at arbejde med dem, for de kan selv. Selvfølgelig træder vi til , når der er alvorlige katastrofer, men de kan selv styre indsatsen«, siger Birgitte Bischoff Ebbesen.

Tyfonen Mangkhut har ramt områder, hvor omkring 150.000 mennesker er evakueret, ikke mindst af frivillige, som træder til.

»Filippinerne er vant til at vant til at håndtere den slags katastrofer, de lever med fem større storme og tyfoner hvert år. Tusindvis står i beredskab, og der er tradition for at man aktiverer sig selv og går i gang, når der er behov«, siger den internationale chef.

Dansk Røde Kors har sendt en mand til Filippinerne for at sikre sig at være klar med den hjælp, som de lokale måtte efterspørge.

»Måske er der brug for køkkenkit og shelters til de evakuerede, måske er der brug for såsæd til de ødelagte marker, så befolkningen hurtigt kan komme tilbage til en normal hverdag igen. Det kan vi bedre vurdere, når vi ser de lokale forhold«, siger Birgitte Ebbesen.

Sporene fra tidligere tyfoner skræmmer

I 2013 døde tusindvis af filippinere i supertyfonen Haiyan, og mange frygtede, at Mangkhut kunne vokse sig lige så kraftfuld. Det skete heldigvis ikke.

En supertyfon farer af sted med over 500 km i timen, og den er som en bombe, der eksploderer inde i orkanens midte. Selv om en del bygninger er bygget til at modstå tyfonens hærgen, er det svært, når en supertyfon hærger.

»Haiyan rev bambusbuske op med rode, og knækkede elmaster som tændstikker. Den smadrede alt muligt på no time. Selv om Mangkhut er kraftigt, er den ikke på det niveau«, siger Birgitte Bischoff Ebbesen.

Mangkhut har været årsag til mange jordskred og oversvømmelser. Nu forestår redningsaktioner de kommende dage, og derefter skal landet til at genopbygge det, der er ødelagt.

Røde Kors har ikke været i kontakt med redningsfolk i den nordlige del af landet og ved derfor ikke, om der er omkommet mennesker i den region.

»Lige nu bruger de alle kræfter på at få reddet folk, derefter kan vi komme i gang med at kommunikere om, hvordan det står til«, siger Birgitte Bischoff Ebbesen.