Trumps gigantiske toldtrussel vil også ramme USA Både i USA og Kina kan det mærkes, at man har lagt told på hinandens varer for 50 milliarder dollars. Nu dykker aktier, af frygt for at Trump vil lægge told på 1.000 nye varer fra Kina.

FOR ABONNENTER Vaskemaskiner er en af de varer, som blevet markant dyrere i USA i de seneste måneder. Hele 20 procent er prisen på den populære hvidevare steget som følge af den straftold, præsident Donald Trump har indført på kinesiske produkter til en samlet værdi af 50 milliarder dollars. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind