Tysk domstol løslader asylansøger efter drab i Chemnitz

En domstol i den østtyske by Chemnitz har løsladt en irakisk mand, der i sidste måned blev anholdt for knivdrab.

Det var en episode, der førte til voldsomme uroligheder.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

En 35-årig tysk tømrer med cubanske rødder blev stukket ned den 26. august og døde senere af sine skader.

Efterfølgende blev den 22-årige irakiske asylansøger og en asylansøger fra Syrien anholdt af tysk politi.

Den syriske mand er fortsat varetægtsfængslet.

Ifølge irakerens forsvarer blev den 22-årige løsladt, fordi der ikke var beviser for, at han var involveret i episoden.

Forsvareren forklarer, at ingen har vidnet om, at den irakiske mand skulle have været på gerningsstedet, ligesom mandens fingeraftryk heller ikke er fundet.

Drabet førte til en række voldelige episoder, hvor personer af udenlandsk oprindelse blev udsat for vold fra højreekstremister.

Knivangrebet førte også til en række store demonstrationer organiseret af højreradikale grupper.

Samtidig kom det til voldelige sammenstød med moddemonstranter.

ritzau