Tysk efterretningschef fyret efter højreekstreme optøjer Hans-Georg Maassen, har mistet sit job som chef for Tysklands efterretningstjeneste, blot tre uger inden valget i delstaten Bayern. Det sker, efter at han har sat spørgsmålstegn ved hændelsesforløbet ved højreestremistiske optøjer under demonstrationer i byen Chemnitz.

Regeringen i Tyskland fyrer chefen for landets efterretningstjeneste, Hans-Georg Maassen, efter strid om udlægningen af de højreekstreme optøjer i byen Chemnitz.

Den erfarne jurist bliver i stedet ledende embedsmand i indenrigsministeriet under Horst Seehofer med ansvar for netop den indre sikkerhed.

Det var netop den tyske indenrigsminister fra partiet CSU, der holdt hånden over Hans-Georg Maassen, efter at regeringspartneren SPD i sidste uge krævede ham afsat.

Kravet kom, efter at den 55-årige Hans-Georg Maassen i et interview hævdede, at han ikke fandt beviser for, at der var foregået en jagthetz mod udlændinge under en af demonstrationerne i Chemnitz, sådan som kansler Angela Merkel havde givet udtryk for tidligere.

Hos socialdemokraterne blev indsigelsen opfattet som en indirekte kritik af Angela Merkel og indblanding i den politiske ledelse af landet, hvilket partiet betragter som uforeneligt med posten som efterretningschef.

På et møde i sidste uge mente indenrigsminister Horst Seehofer ikke, at der var grundlag for at afskedige Hans-Georg Maassen.

Tværtimod roste han efterretningschefen for »hans store kompetence i spørgsmålet om den offentlige sikkerhed«.

Sagen var pinefuld for alle parter og bidrog til den anspændte stemning i regeringen. Derfor vedtog partilderne Horst Seehofer, Angela Merkel og Andrea Nahles, SPD, i sidste uge at udskyde den endelige beslutning. Den kom i går efter et møde hos Angela Merkel i Bundeskanzleramt i Berlin.

For Horst Seehofer ville det være et ubærligt signal om svaghed, hvis han lod sin efterretningschef gå kun tre uger før valget i delstaten Bayern.

For socialdemokraterne ville det være endnu et symbolsk nederlag til den koalition, som mange af partiets medlemmer ønsker at forlade.

Hans-Georg Maassen er medlem af Angela Merkels parti CDU, men har flere gange i årenes løb mere eller mindre direkte kritiseret kanslerens flygtningepolitik.

En fyring af partimedlemmet var ubehagelig for Merkel og CDU.

Men på den anden side ville det være en bestyrkelse af anklagerne om vaklende og svag ledelse i regeringen, hvis kansleren lod stå til.

I går nåede regeringens top så frem til det kompromis, der ser bekvemt ud for alle parter. At Maassen fortsætter i indenrigsministeriet med ansvar for sikkerheden i ministeriet. Det er dog ikke bekræftet, og er en ansættelse, som SPD ifølge flere medier, er imod, men lever med.

Hvem der skal afløse Maassen som leder af efterretningstjenesten, er uafklaret.