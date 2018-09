Tyrkisk politi anholder 85 militærfolk for kupforbindelser

85 tyrkiske militærfolk er fredag morgen blevet anholdt af tyrkisk politi. Masseanholdelserne er sket ved en fælles aktion på tværs af landet.

Det beretter statsmediet Anadolu.

I alt bad anklagemyndigheden om at få anholdt 110 militærfolk, der gør aktiv tjeneste i luftvåbnet.

De anholdte sættes i forbindelse med prædikanten Fethullah Gülen, som befinder sig i USA, og ifølge Tyrkiets regering stod bag et fejlslagent kupforsøg i 2016.

Gülen har tidligere afvist enhver forbindelse til kuppet.

Ransagningerne blev foretaget i 16 forskellige tyrkiske regioner. Alle de anholdte vil dog blive ført til hovedstaden, Ankara. På listen af eftersøgte var fem piloter og tre oberster, oplyser Anadolu.

Siden kupforsøget i 2016 har myndighederne anholdt over 77.000 for forbindelser til Fethullah Gülen. Det er hovedsagelig militærfolk, lærere og dommere, der er blevet anholdt.

140.000 er blevet suspendere eller fyret fra deres job i den offentlige sektor.

Tyrkiets regering har afvist vestlige landes kritik af fyringerne og anholdelserne. Den mener, at begge dele er nødvendigt for at fjerne den 'virus', som Gülen og hans tilhængere udgør.

