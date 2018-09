Bitter May: Vi må forberede os på, at der ikke bliver nogen aftale med EU

Den britiske premierminister, Theresa May, siger i en bitter tale på direkte tv, at Storbritannien må forberede sig på, at der ikke bliver nogen aftale med EU, når landet træder ud af det europæiske samarbejde om et halvt år.

Hendes tale kommer dagen efter, at hun på et EU-topmøde i den østrigske by Salzburg med klare ord fik at vide, at hendes plan om et fremtidigt samarbejde mellem EU og Storbritannien ikke har en chance.

May siger, at EU ønsker at beholde den britiske provins Nordirland i den europæiske toldunion og dermed skabe en grænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

»Det vil vi aldrig acceptere«, siger hun.

EU skal komme op med en alternativ plan, mener hun.

»Indtil da kan vi ikke gøre fremskridt«, mener hun.

De britiske vælgere sagde i sommeren 2016 ved en tæt folkeafstemning ja til at trække Storbritannien ud af EU. Det vil blive fuldbyrdet 29. marts næste år.

»Jeg vil ikke omgøre resultatet fra folkeafstemningen, og jeg vil ikke bryde mit land op«, siger hun i en skarp tone.

Dybt rystet May

Det var en tilsyneladende dybt rystet May, som torsdag mødte op til et pressemøde i Salzburg. Kort forinden havde EU's præsident, Donald Tusk, revet hendes forhandlingsposition i stykker.

»Den vil ikke virke«, sagde han om Mays Chequers-plan for fremtidig handel mellem EU og Storbritannien.

De øvrige 27 EU-lande har ladet forstå, at Storbritannien ikke kan udvælge sig dele af det indre marked og toldunionen, som det vil deltage i.

Enten det hele eller ingenting, og i så fald må Storbritannien fortsat underlægge sig afgørelser ved Den Europæiske Domstol.

Men regeringen i London har pure afvist en ordning, som den Norge har med EU.