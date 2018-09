Eksperter: Sammenbrud i forhandlingerne om toldsatser bliver værre for USA end for Kina Ifølge avisen Wall Street Journal har Kina opgivet at forhandle med USA om toldsatser. Det bliver værst for USA selv, mener eksperter.

Den kinesiske regering har angiveligt opgivet at forhandle en aftale om toldsatser på plads med USA.

Det sker, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag valgte at lægge straftold på kinesiske varer til en værdi af 1.287 milliarder kroner. Kina svarede med at lægge ekstra told på amerikanske varer for svarende til 386 millarder kroner.

Toldkrigen har været under optrapning i månedsvis med den amerikanske præsident som den aktive part, men der har været forhåbninger om, at landene kunne forhandle en aftale på plads. Der var da også planlagt et møde mellem den kinesiske og den amerikanske finansminister, men ifølge Wall Street Journal har Kina nu aflyst mødet.

En talsmand for den kinesiske udenrigsminister Geng Shuang har tidligere på ugen udtalt, at Kina ikke ønsker at forhandle, når USA samtidig truer med at lægge flere afgifter på kinesiske varer.

At de to lande er havnet, hvor de angiveligt er, er der ingen, der vinder på, siger seniorforsker Clemens Stubbe Østergaard fra Nordisk Institut for Asienforskning.

»Alle taber ved en handelskrig. Måske det er populært hos nogle vælgere i USA at kunne sige, at Kina er ved at indhente os som økonomi og på teknologi, men det må være fordi de snyder, så derfor straffer vi dem. Men ud over det, så taber alle«, siger han.

Går ud over hele verden

Selv om det er USA og Kina, der hæver afgiften på varer produceret hos hinanden, går det ud over producenter i hele verden.

»Ideen om en bilateral balance er helt fiktiv i dag. Produkter bliver lavet af komponenter fra hele verden, også selv om de bliver samlet i Kina. Så det er ikke kun de to lande, det rammer, men hele verden«, siger Stubbe Østergaard.

Han mener, at Kina bedre kan holde til handelskrigen mod USA, end USA kan holde til krigen mod Kina.

»Kinas eksport til USA er ikke helt så vigtig som den var for bare 6-8 år siden. De har selv en voksende middelklasse, der snart er større end middelklassen i USA, som er begyndt at aftage mange forbrugergoder. Derfor er Kina kun halvt så sårbare nu, som de var for bare få år siden«, siger han:

»Samtidig kan man sige, at kineserne i flere generationer har været vant til, at nogle gange er tingene også hårde. Når det samtidig fremstår som et angreb udefra, så er det lettere at sige, at det skal vi nok klare. Der har amerikanerne ikke på samme måde været vant til at spænde bæltet ind«.

Han forklarer, at de hævede toldsatser kommer til at ramme de amerikanere, der køber kinesiske varer, som en form for skat, forstået på den måde, at de produkter, de køber, bliver dyrere.

»Samtidig risikerer USA at tabe verdens måske vigtigste marked. Hvis de unge kinesere får det indtryk, at USA er i mod dem, så risikerer USA, at der kommer en antiamerikansk bølge, som vil ramme deres globale virksomheder som blandt andre Apple, Starbuck og bilfabrikanterne. Derfor er der også allerede stemmer i det amerikanske erhvervsliv, der er betænkelige og siger: »hov, hov, spis lige brød til««.

»Et rigtig dårligt tegn«

Han bakkes op af lektor ved institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen, der er ekspert i internationale relationer.

»Kinas afvisning er et rigtig dårligt tegn. Det vi ser nu, er ægte handelskrig og det kan få indirekte konsekvenser for andre lande. Virksomheder som Mærks er allerede direkte ramt, fordi verden er forbundet i globale handelsklæder, som nu bliver slået i stykker«, siger han.