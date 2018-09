Teenager overlevede 49 døgn på havet i flydende fiskerhytte Kraftige vinde nåede at sende Aldi Novel Adilang flere tusind kilometer væk hjemmefra. Undervejs levede han af de fisk, han kunne fange.

Midt i juli var den 18-årige indonesiske fisker Aldi Novel Adilang i gang med sit ensomme arbejde på en fiskefælde, der er bygget som en slags tømmerflåde med en hytte ovenpå.

Flåden lå 125 kilometer fra den indonesiske kyst ud for øen Sulawesi, forankret i bunden med reb. Det var den unge fiskers job at tænde lys, som kunne lokke fisk i fælden, oplyser Jakarta Post.



Kun en gang om ugen fik han besøg af et skib fra arbejdsgiveren, som bragte ham mad og drikke og brændstof og tog de fisk med, der var gået i fælden.

Men kraftige vinde fik flåden til at rive sig fri og tog den med sig tusindvis af kilometer ud over havet, uden at han havde motor, årer eller andre muligheder for at navigere eller styre. Først 49 dage senere, tusindvis af kilometer væk fra Indonesien ud for øen Guam, som ligger langt ude i den vestlige del af Stillehavet, blev han opdaget og samlet op af et skib fra Panama, skriver BBC News.

»Han sagde, at han havde været bange og grædt meget, mens han flød afsted«, siger Fajar Findus, en indonesisk diplomat i den japanske by Osaka til The Jakarta Post.

»Hver gang, han så et stort skib, blev han fuld af håb, men mere end 10 skibe er sejlet forbi ham. Ingen af dem stoppede eller så ham«, siger diplomaten.

Ser man på et kort er det tydeligt, at Guam var sidste mulighed for at se land i meget lang tid - selvfølgelig afhængig af strøm og vind.

Fisk morgen, middag og aften

Med meget lidt mad tilbage klarede Aldi Novel Adilang sig ved at fange fisk, som han tilberedte på et lille ildsted. Efterhånden uden andet brændstof ofrede han lidt af det træ, som gelænderet rundt om flåden var bygget af.

Historien melder ikke noget om, hvordan han undgik at blive dehydreret, skriver BBC.

Foto: Indonesian Consulate General In Osaka/AP Endelig reddet om bord på MV Arpeggio ved den lille stillehavsø Guam 31. august. Billedet er fra det indonesiske konsulat i Osaka og er formidlet via AP.

Forældrene fandt først ud af, at Aldi Novel Adilang var væk, da hans arbejdsgiver kunne fortælle, at han ikke var på det sted, hvor han skulle have været med sin flåde. Derefter fulgte uger med usikkerhed og bøn.

31. august så fiskeren skibet MV Arpeggio, og sendte et radionødsignal afsted, som blev opfanget. Skibet tog ham med til sit bestemmelsessted, den japanske by Osaka.

8. september var Aldi Novel Adilang genforenet med familien, efter sigende ved godt helbred.

»Nu er han hjemme igen og han fylder 19 år 30. september - det skal vi fejre«, siger hans mor.