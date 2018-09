Corbyns røde græsrødder tager magten Bevægelsen Momentum, en rød front internt i Labour, har fået stor indflydelse under Jeremy Corbyn. Momentum holder sin egen alternative konference i Liverpool samtidig med Labours officielle.

Labours officielle kongres i Liverpool foregår i et af den slags moderne konferencecentre i glas og beton, som findes i alle store byer over hele verden.

På mandagens program var de to hovedemner de socialdemokratiske slagere offentlige investeringer og social sikkerhed. Med nøje afmålt taletid til de delegerede og orden på sagerne.

Men Labours medlemmer har fået et alternativ til den velafprøvede gamle model. Samtidig med den officielle kongres afholdes konferencen ’Verden forandret’.

Den finder sted blot 1 kilometer fra den officielle kongres, men der er en verden til forskel.

Her er mandagens programpunkter blandt andet: dekonstruer neoliberalismen, dekoloniser yoga, kybernetisk socialisme samt mental sundhed og kapitalisme.

Arrangørerne er Momentum, en social bevægelse internt i Labour, som er vokset ud af Jeremy Corbyns formandskampagne i 2015.

Der er omkring 40.000 medlemmer af Momentum, det svarer til under en tiendedel af Labours medlemstal, men den Corbyn-loyale bevægelse har fået enorm indflydelse.

FAKTA Momentum Græsrodsorganisationen Momentum har omkring 40.000 medlemmer. Momentum er vokset ud af Jeremy Corbyns kampagne for at blive formand for Labour i 2015. Organisationens medlemmer er også medlemmer af Labour, som de arbejder på at transformere til »et mere åbent, demokratisk og medlemsstyret parti«.

»De har en uforholdsmæssigt stor stemme i Labour«, forklarer Steven Fielding, professor i politisk historie med speciale i Labour ved University of Nottingham.

»De er ekstremt dygtige på sociale medier; de er ret morsomme og direkte i deres kommunikation. Og de kan mobilisere mange internt i Labour til det, Jeremy Corbyn måtte ønske. De er ekstremt godt organiseret i forhold til de andre fraktioner i Labour«.

Blandt andet har Momentum har fået valgt ni repræsentanter ind i Labours eksekutivkomite, og de har fået tvunget igennem, at det skal være nemmere at vælte siddende Labour-medlemmer af parlamentet og dermed også være nemmere at slippe af med de mange midtsøgende ’Blairites’, som de kaldes, altså støtter af Tony Blair, som er så forhadt på Labours venstrefløj.

Konferencen ’Verden forandret’ finder sted i et industrikvarter i Liverpool, som udviklingen har fået til at stikke i mange retninger.

Der er gigantiske forfaldne industribygninger fra dengang i 1800-tallet, hvor man virkelig kunne bygge stort med mursten, der er små trendy arkitektkontorer med panoramavinduer, madmarkeder med veganerkager og kaffe fra specifikke marker i Honduras, og der traditionelle baconlugtende cafeterier med stærk te og Marmite-gærpålæg.

På køen foran det alternaive konferencelokale i industrikvarteret kan man se, at Momentum har formået at tiltrække flere yngre mennesker.

Her står mange smarte unge mænd med stumpebukser og bare ankler, og der er mange unge kvinder med lyserødt hår og ring i næsen.

Ved indgangen hænger skilte om, at man meget gerne må amme her, der er skrevet slagord på væggene om at kæmpe for retten til ikke at arbejde, og en ung kunstner maler live fra nogle debatter.

Ung skolelærer blev aktivist

Emma Rees på 30 år er en af de fire stiftere af Momentum. Hun havde ingen anelse om, at bevægelsen skulle vokse sig stor og magtfuld, da hun i 2015 valgte at blive politisk aktiv for første gang i sit liv.

Indtil da havde hendes politiske engagement bestået i at stemme og deltage i enkelte demonstrationer mod den konservative regerings sparepolitik.

Men så meldte Jeremy Corbyn sig som formandskandidat i Labour, og pludselig sad skolelæreren Emma Rees og brugte sine frokostpauser på lærerværelset til at organisere en kampagne.

»Under formandsvalget så vi, hvordan titusinder ligesom mig blev aktive i politik for første gang, fordi de i Jeremy Corbyn så et virkeligt alternativt til status quo og til politik, som de kendte det«, siger Emma Rees, der i dag er en person, som mange i Labour kender.

Hun arbejder i dag internationalt som konsulent for progressive bevægelser, blandt andet for Bernie Sanders’ i USA, men er stadig aktiv i Momentum.

»Formålet med Momentum er at bygge videre på den energi og entusiasme, der katapulterede Jeremy Corbyn mod formandssejren, for igen at gøre Labour til en vibrerende social bevægelse«, siger Emma Rees.

Siden Jeremy Corbyn blev formand for Labour i 2015, er medlemstallet vokset fra omkring 200.000 til langt over 500.000.