Trump roser Kim Jong-un for at være fantastisk og lover nyt topmøde snart Et nyt topmøde vil ifølge Trump finde sted i ikke alt for fjern fremtid.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, bekræfter, at et nyt topmøde mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er i støbeskeen.

De mødtes første gang i juni i Singapore, og det er relativt usædvanligt, at en amerikansk præsident så hurtigt vælger at mødes igen med et andet lands leder.

»Vi vil have et andet topmøde med formand Kim i den ikke alt for fjerne fremtid«, sagde Trump mandag ifølge avisen The Guardian, da han deltog i FN's generalforsamling i New York.

Trump tilføjede, at han regner med, at det præcise tidspunkt samt sted vil blive meddelt »inden for kort tid«.

Hans ordvalg indikerer, at det nye topmøde højst sandsynligt ikke vil blive afholdt i Singapore ligesom sidst. Det er foreløbig uklart, hvilke andre steder der er i spil, men op til topmødet i Singapore blev også Schweiz, Sverige og Mongoliet nævnt som mulige kandidater.

Nyt momentum i forhandlingerne

De seneste måneder har atomforhandlingerne mellem Nordkorea og USA stået i stampe, fordi der i den amerikanske regering var stor frustration over, at Nordkorea har undladt at fremlægge en oversigt over, hvilke atomvåben og atomfaciliteter landet råder over, samt hvordan og hvor hurtigt Nordkorea som lovet vil gennemføre sin atomnedrustning.

I sidste uge forsøgte Kim Jong-un angiveligt at genstarte forhandlingerne ved at meddele, at han var parat til lukke et anlæg, der bruges til at teste og affyre atommissiler, og derudover lukke endnu et centralt anlæg, som fremstiller uran og plutonium til landets atomvåben, hvis USA foretager »tilsvarende handlinger«.

Donald Trump undlod i sine udtalelser mandag direkte at forholde sig til dette udspil fra Kim Jong-un, men sagde i stedet ifølge Guardian, at »formand Kim ærligt talt har været virkelig meget åben og fantastisk«.

Det er nu blevet lagt i hænderne på den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, at forberede et nyt topmøde, og han fortalte mandag til journalister, at han håber at kunne rejse til Nordkorea snart.

Ny handelsaftale med Sydkorea

Trumps udmeldinger om et nyt topmøde kom samtidig med, at han indgik en ny og længe ventet frihandelsaftale med Sydkorea.

Set fra USA's side skal aftalen nedbringe det store handelsunderskud, USA har med Sydkorea, ved at åbne det sydkoreanske marked mere for amerikanske produkter.

Men reelt adskiller aftalen sig ifølge mange iagttagere ikke synderligt fra den aftale, som Sydkorea allerede havde indgået med USA's forrige præsident, Barack Obama.

Den nye aftale betyder imidlertid, at en stor sten er fjernet i forholdet mellem Trump og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, hvilket også vil betyde, at det fremover angiveligt bliver nemmere for Sydkorea at samarbejde med USA om at finde en løsning på konflikten med Nordkorea.