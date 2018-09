En mindre ildspyende og mere filosofisk Trump fik FN til at le Sidste år lovede Trump bål og brand i FN. I år var det en mere filosofisk Trump, der fremlagde patriotisme som løsningen på alle verdens problemer. FN reagerede med hånlatter og hovedrysten.

Der var ikke gået et minut af præsident Trumps tale. Så fik han hele FN’s generalforsamling til at le. Det var dog ikke et latterudbrud som reaktion på en joke, men en hånlatter fra salens internationale publikum, efter at præsidenten i vanlig stil havde skamrost sig selv. Blandt andet ved at sige, at USA med ham i spidsen har »opnået mere end nærmest enhver anden regering i vores lands historie«.