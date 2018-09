USA indfører sanktioner mod Venezuelas førstedame

Venezuelas vicepræsident og landets førstedame, Cilia Flores, er blandt de fire personer i præsident Nicolas Maduros inderkreds, der bliver omfattet af nye amerikanske sanktioner.

Det meddeler USA's finansminister, Steven Mnuchin, tirsdag.

»Vi vil fortsat gå efter loyalister, der gør det muligt for Maduro at fastholde sit greb om militæret og regeringen, mens det venezuelanske folk lider«, udtaler ministeren.

»Finansministeriet vil fortsat påføre økonomiske tab mod de ansvarlige for Venezuelas tragiske forfald samt de netværk og stråmænd, de bruger til at sløre deres ulovlige velstand«, siger Mnuchin.

I løbet af de seneste to år har USA indført en række sanktioner mod Venezuela. Også præsident Maduro selv er omfattet af sanktionerne.

Indtil nu er blandt andre vicepræsident Delcy Rodriguez og forsvarsminister Vladimir Padrino gået fri. De bliver begge omfattet af de nye sanktioner.

Det betyder, at deres eventuelle værdier i USA bliver indefrosset. Desuden har amerikanske statsborgere ikke lov til at handle med de sanktionsramte personer.

USA's præsident, Donald Trump, betegner Maduro-styret som 'brutalt'. Han tilføjer, at Venezuela er et af de 'virkelig dårlige steder' i verden.

Trump udtaler sig i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York, hvor han holdt sin tale tirsdag eftermiddag. USA's sanktioner øger presset på Venezuelas regering, der er blevet kritiseret for at skabe økonomisk kaos og for at undergrave demokratiet.

»Socialisme har ruineret den olierige nation og har drevet dens befolkning ud i ekstrem fattigdom«.

»Vi beder de nationer, der er samlet her, om at tilslutte sig ønsket om at genetablere demokratiet i Venezuela, siger Trump i en bemærkning til FN-mødet.

I et interview med Venezuelas nationale tv takker Maduro for de nye sanktioner.

»Jeg er omgivet af sanktioner. Tak, Donald Trump. Det er som at få en medalje«, siger han ifølge nyhedsbureauet Tass.

I samme interview opfordrer han ifølge AFP USA til at droppe sanktionerne mod hans kone.

»Hold jer fra Cilia! Hold jer fra familien! Lad være med at være kujoner«, siger Maduro.

Ifølge Maduro selv, er han offer for en 'økonomisk krig', der bliver bakket op af USA-ledede modstandere.

Ifølge Reuters nægter han at skulle have begrænset frihed til forskellige politiske interessenter og påpeger, at oppositions ledere har planlagt attentater mod ham.

ritzau