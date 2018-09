Marokkos kystvagt skyder kvindelig migrant på vej til Europa Drabet er en forudsigelig konsekvens af, at EU og Spanien betaler Marokko for at standse migranterne, siger ekspert.

Den marokkanske kystvagt åbnede ild mod en flygtningebåd i Middelhavet og dræbte en kvinde. Tre andre migranter blev såret, oplyser de marokkanske myndigheder til Süddeutsche Zeitung. Episoden fandt sted ved M’diq-Fnideq nær havnebyen Tanger.

Myndighederne forklarer, at flygtningebåden ikke reagerede på deres ordrer, og derfor så kystvagten sig nødsaget til at åbne ild.

En marokkansk mand er blevet indlagt på hospitalet. Den spanske styrmand på båden er blevet afhørt og arresteret, skriver avisen.

Spanien har indgået en aftale med Marokko om at forhindre illegale migranter i at forlade deres territorium, og siden årets begyndelse har marokkanske myndigheder forhindret 54.000 mennesker i at rejse til EU, viser landets egne opgørelser.

Ifølge Ninna Nyberg Sørensen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er drabet en forudsigelig konsekvens af aftalen med Marokko:

»Det er præcis det, vi har advaret om: Når man udliciterer grænsekontrollen til tredjelande, mister man kontrollen med, hvordan den bliver udmøntet«.

»Når man samtidig gør udviklingsbistand og andre former for økonomisk støtte betinget af, at migranterne ikke kommer ud af Marokko, så kan vilde ting ske«, siger Ninna Nyberg Sørensen.

Storstilet indsats fra EU

En lignende aftale med Libyen blev indgået sidste sommer og førte i august til et brat fald i antallet af migranter, der rejste ud af landet med kurs mod Italien, og den samlede migration til Europa blev mærkbart reduceret i årets sidste del.

I år har de fleste afrikanske migranter valgt at tage ruten gennem Marokko til Spanien.

Fra nytår og frem til 23. september ankom 35.653 migranter til Spanien, mens 21.024 kom til Italien, viser den seneste optælling fra IOM, FN’s organisation for migration. I samme periode sidste år landede lidt over 103.000 i Italien og knap 11.000 i Spanien.

EU har iværksat en storstilet indsats for at standse strømmen. Unionen giver milliarder i støtte til de lande på migranternes rute, der kriminaliserer menneskesmugling og ikke mindst håndhæver lovene.

Migrationseksperter som Ninna Nyberg Sørensen kritiserer imidlertid politikken for at styrke autoritære regimer, der på lidt længere sigt vil øge tilskyndelsen til at migrere.

En anden del af EU-politikken er at »håndtere de grundlæggende årsager til migration« ved at give mere i bistand til migranternes oprindelseslande. Men også den del af politikken får kritik fra forskerne. Bistanden går ikke til de fattigste lande og bliver i høj grad øremærket til indsatser mod migration, ikke udvikling.

»Desuden viser forskning, at øget udvikling i første omgang skaber mere – og ikke mindre – migration«, siger Ninna Nyberg Sørensen.

Endelig giver EU støtte til, at migranter, der undervejs opgiver at komme til Europa, kan blive fragtet sikkert hjem i et chartret fly og få støtte til at etablere sig en ny tilværelse i hjemlandet. Hvad det indebærer i praksis, kan Abdoulie Manneh fortælle om. Politiken fulgte med, da han i maj ankom til hjemlandet, Gambia. Siden har han med jævne mellemrum skrevet til Politikens læsere om, hvordan det går ham.

I det seneste brev (se modstående side) var det omsider hans tur til at få uddannelse og værktøj, og Abdoulie Manneh takkede begejstret IOM, der står for hjemsendelserne, og EU, der betaler.

Men inden brevet nåede i trykken, fik han klarhed over, hvad tilbuddet konkret indebærer, og trak takken tilbage.