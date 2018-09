Voldsom vækst: 48 lande manipulerer deres egne vælgere Regeringskontrolleret manipulation på sociale medier er et fænomen i vækst.

I løbet af det seneste år er antallet af lande, hvor regeringer og/eller politiske partier systematisk har misinformeret og manipuleret vælgerne gennem sociale medier, vokset fra 28 til 48, viser en forskningsrapport fra Oxford University.

I hvert af landene har forskerne fundet beviser for, at mindst en myndighed eller politisk parti indgår i en formel og organiseret kampagne.

Antallet af forskellige strategier og teknikker vokser hurtigt, og samtidig bliver der sat væsentlig flere penge og mere mandskab ind på det, viser analysen.

»Manipulation af den offentlige mening gennem sociale medieplatforme har vist sig at være en kritisk trussel mod det offentlige liv«, fastslår Samantha Bradshaw, medforfatter til rapporten.

»Der er jo ikke noget nyt i, at partier og regeringer laver politisk propaganda«, siger Samantha Bradshaw.

»Men mens du før i tiden skulle have fat i en dyr flyver for at sende flyveblade ned over din målgruppe, kan du nu nå flere tusinde vælgere for 100 dollars. De ved i realtid, hvor mange der læser deres opslag, om de deler og diskuterer det, og de kan eksperimentere sig frem til den mest effektive formidling af budskabet«, siger hun.

Forskerne har opgjort ’cyberkrigernes’ kapacitet ved at kombinere deres antal, deres budgetter og graden af koordination. Målt på den skala er befolkningerne i USA, Rusland, Kina, De Forenede Arabiske Emirater og Israel mest udsatte.

I Europa er briterne, tyrkerne og serberne mest udsatte, mens tyskere og italienere i mindre grad bliver udsat for politiske trolde. Danmark indgår ikke i undersøgelsen.

Kortlægningen bygger på officielle dokumenter og artikler i troværdige nationale og internationale medier. Forskerne erkender, at metoden ikke vil fange alle misinformationskampagner – der er med stor sikkerhed nogle, der ikke er blevet offentligt dokumenteret. Men den gør det muligt at sammenstykke et overordnet billede af tendenserne, skriver de i deres rapport.

Det bekymrer Samantha Bradshaw, at antallet af partier og regeringer, der går ind i systematisk misinformation af vælgerne, stiger så hurtigt, og at der bliver brugt så mange kræfter på det.

»Men det er meget vanskeligt at gøre noget ved uden at gå på kompromis med ytringsfriheden«, fastslår hun.

Tre teknikker Regeringer og politiske partier misinformerer og manipulerer deres vælgere. De mest udbredte metoder er: Cyberkrigerne skaffer sig venner på sociale medier. Robotter, der fremstår som rigtige mennesker, synes godt om budskaberne, deler og kommenterer dem. Cyberkrigere og robotter programmeres sådan, at deres budskaber fremstår som de mest interessante for almindelige bruger.

Pas på med løsninger

»Især i Europa bruges der meget energi på det, og der er der høj risiko for, at vi kommer til at overregulere med censur som en bivirkning«, siger hun med henvisning til de tyske og franske indgreb mod henholdsvis hadtale og falske nyheder.

Noget kan dog gøres.

»I stedet for at gå efter at regulere indholdet kunne man kræve åbenhed om, hvor annoncerne kommer fra, og hvem der finansierer dem. I demokratier er det en mere sund diskussion«, siger hun.