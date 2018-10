Kræsne konservative: Fakta om brexit? Så lad gå. Angreb på EU? Juhuuu! Der var afdæmpet respons, da den britiske finans-minister tilbød de konservative græsrødder Brexit-fakta på kongressen i Birmingham.

Man skal mene noget kritisk om EU, gerne lidt groft, og gerne noget, som samtidig rammer en patriotisk nerve.

Alternativt skal man mene, at Theresa Mays Brexit-plan er sindssyg og bør skrottes.

Opskriften på succes hos de konservative græsrødder på partikongressen i Birmingham er klar, og effekten kan måles på klapsalver og køer ved bestemte arrangementer og tomme stole til andre.

Oddsene var med andre ord imod finansminister Phillip Hammond, da han mandag formiddag holdt sin tale på kongressen.

Fakta Brexit-tidsplanen Efter den konservative partikongres genoptages forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om Brexit. Første fikspunkt i kalenderen er 18. oktober, hvor EU-lederne mødes til topmøde om Brexit i Bruxelles. EU har reserveret en weekend i november til et ekstra topmøde, hvis der kræves mere tid. Forhandlingsparterne er under tidspres, for Brexit skal træde i kraft 29. marts 2019, og forinden skal EU-Parlamentet og de nationale parlamenter i EU og Storbritannien nå at godkende aftalen.

Phillip Hammond stemte selv imod Brexit og har siden arbejdet på en aftale, der holder Storbritannien så tæt på EU som muligt.

»Der er nogle fakta, vi må anerkende, og som vi ikke kan ændre«, sagde Phillip Hammond.

Finansministeren satte derefter faktabarren lavt og begyndte med at konstatere, at Fastlandseuropa uanset udfaldet af Brexit-forhandlingerne fortsat vil ligge få kilometer fra kysten i Kent.

»Fakta nummer 2 er økonomien. EU forbliver – med afstand – vores største marked. Og efter 45 års medlemskab har den britiske økonomi formet sig rundt om det faktum. Komplekse forsyningskæder krydser og genkrydser vores grænser«, sagde Phillip Hammond.

For at sikre virksomheder og arbejdspladser opfordrede Phillip Hammond de konservative til at bakke op om Theresa Mays såkaldte Chequers-plan, der skal sikre adgang til EU’s indre marked for varer efter skilsmissen. EU har godt nok sagt, at Chequers-planen ikke vil fungere.

»Men det sagde folk også om elpæren i 1878«, lød det fra Phillip Hammond.

Talen udløste ganske vist afdæmpede høflige klapsalver fra konferencesalen, men budskabet var langtfra så populært, som da udenrigsminister Jeremy Hunt dagen forinden havde beklaget sig over at være fanget i EU-fængslet og sammenlignet EU med Sovjetunionen.

Eller da Brexit-minister Dominic Raab forlangte, at EU begynder at »blive seriøs. Og gør det lige nu«.

Under konferencen er der ganske vist en række arrangementer, der forsøger at belyse konsekvenserne af Brexit for forskellige dele af samfundet. Men de trækker ikke store flokke til.

For eksempel var der mandag eftermiddag en debat om Brexits effekt på det britiske universitetsvæsen. Selv om der både var sushi og baconbagels, var der en del tomme stole.

Derfor hørte kun ganske få, hvordan mange universiteter frygter Brexit.

De har allerede set et fald i antallet af internationale studerende og efterlyser en klar plan fra regeringen for at minimere yderligere skade fra EU-skilsmissen.

Beregninger fra tænketanken Hepi viser, at internationale studerende bidrager med over 20 milliarder pund til den britiske økonomi (171 milliarder kroner) – hver studerende fra EU bidrager i gennemsnit med 68.000 pund.

Lord Lilley, en EU-skeptisk konservativ politiker, mødte op til arrangementet og forsøgte at berolige de bekymrede universitetsfolk med, at hvis universiteterne blot fortsætter med at levere forskning og undervisning i verdensklasse, vil de såmænd også klare Brexit.

Professor Adam Tickell, rektor fra University of Sussex, tog høfligt imod rådene, men lod ikke til at være helt overbevist.

»Sandheden er, at de internationale studerende subsidierer de britiske studerende. Universiteternes regnskaber viser, at vi taber penge på forskning og på videnskabelige artikler, men skaber balance ved indtægten fra internationale studerende«, sagde Adam Tickell.

Mens dette budskab nåede ganske få ører på konferencen, var der langt større lydhørhed ved de Brexit-hædrende arrangementer.