Sverige går i gang med at tælle sine ulve

De svenske naturmyndigheder er gået i gang med at tælle, hvor mange ulve der er i Sverige. Arbejdet slutter med udgangen af februar.

Naturstyrelsen siger, at det ser ud til, at ulvestammen bliver mindre og mindre.

Antallet er omkring 305 i øjeblikket, og det er så få, at der ikke gives licens til at skyde ulve.

Fra centralt hold, det er regeringen i den svenske hovedstad, Stockholm, er det besluttet, at ulvestammen minimum skal være på omkring 300.

Det er ikke klart, hvorfor der bliver færre ulve.

»På en eller anden måde forsvinder der ulve. Det kan være sygdomme, trafikulykker eller illegal jagt. Vi har ingen sikre beviser på, hvad det kan være, men der er desværre indikationer på, at der forekommer illegal jagt, siger Jens Andersson.

Svenskere, der bor i områder med ulve, opfordres til at hjælpe med at få talt rovdyrene.

Der er lavet en særlig app, hvor man kan indrapportere, hvis man har set ulve. Så tager vildtmyndighederne ud for at se, om observationen kan bekræftes.

Optællingen foregår ved, at der skal findes ulvepar med et revir. Der skal findes flokke med hvalpe.

Der indsamles dna, og myndighederne stykker så det hele sammen, når februar er slut, og så kommer der en vurdering af, hvor mange ulve der er i Sverige.

Noget af det, der er særligt værdifuldt for bestanden, er, hvis myndighederne kan konstatere, at der er strejfere, som kommer til Sverige med nyt blod fra Finland eller måske Rusland.

ritzau