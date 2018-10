Mike Pompeo flyver på besøg hos Kim Jong-un Den amerikanske udenrigsminister besøger i weekenden Nordkoreas leder. De skal tale atomnedrustning.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, rejser lørdag til Asien, hvor han blandt andre besøger Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang.

Mødet finder sted søndag, oplyser det amerikanske udenrigsministerium.

Ifølge oplysningerne er formålet med besøget at fortsætte bestræbelserne på at nedruste på atomområdet.

Heather Nauert, talsmand for udenrigsministeriet i Washington D.C., siger, at Pompeo også skal på besøg i Sydkorea, Japan og Kina under sin rejse i Asien.

USA og Nordkorea er kommet på bedre fod med hinanden, efter at USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un mødtes med hinanden i Singapore i juni.

De aftalte at fortsætte drøftelserne og forsøge at bilægge konflikten på den koreanske halvø.

Ifølge USA, Sydkorea og den øvrige verden betyder det blandt andet, at Nordkorea skal opgive sine atomvåben.

Det er dog ikke gået helt glat hele tiden. I august skulle Pompeo også have været til Pyongyang, men det besøg aflyste Trump pludselig med den begrundelse, at 'vi ikke gør tilstrækkeligt med fremskridt i atomafviklingen'.

I sidste uge lød der dog mere imødekommende toner fra Trump, da han talte på FN's Generalforsamling.

»Jeg vil takke Kim for hans mod og de skridt, han har taget. Men der er stadig meget at gøre. Sanktionerne vil forblive på plads, til nedrustningen er gennemført«, sagde Trump.

ritzau