Grønt pres: Skruen strammes over for EU's bilfabrikker Producenter vånder sig over nye europæiske regler. En række lande har allerede meldt om planer om helt at stoppe salg af benzinbiler.

Europas bilindustri fik onsdag et hårdt slag, da Europa-Parlamentet vedtog et nyt ambitiøst mål for transportsektoren: CO2-udledningen skal frem til 2030 sænkes med 40 procent.

Dermed overbød parlamentet EU-Kommissionen, der ønsker at sænke udledningen med 30 procent.

Selv om parlamentet ikke har det sidste ord i sagen – det har ministerrådet, der består af EU-landenes regeringer – kaldte debatten til det sidste bekymrede miner frem i bilindustrien, der frygter, at forslaget glider igennem ministerrådet.

»Jo mere aggressivt et mål for CO 2 -fald, jo mere ødelæggende bliver den socioøkonomiske konsekvens, især i medlemslande og regioner, hvor bilsektorens andel af industrien er stor«, sagde Erik Jonnaert, generalsekretær for den europæiske bilbranches forening, Acea, tirsdag til det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Målet om at sænke udledningen med 40 procent kan kun nås, hvis bilindustrien satser massivt på at udvikle nye elbiler. Bilproducenterne er bekymrede for, at det vil koste dyrt i forhold til konkurrenterne i USA, hvor præsident Donald Trump har varslet, at han tværtimod vil lempe miljø- og klimakrav for bilfabrikkerne.



Men parlamentet har opbakning: Flere elbiler er netop, hvad en række EU-lande, herunder Danmark, forlanger.



De seneste måneder har en række lande krævet fuldt stop for salg af diesel- og benzinbiler inden for en årrække. Senest sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag, at regeringen ønsker at forbyde alt salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030, og fra 2035 skal man heller ikke kunne købe nye hybridbiler (brugte biler kan dog stadig købes). Forslaget har bred opbakning i Folketinget.

Samme årstal er foreslået af regeringerne i Holland, Irland og Tyskland, mens Norge har lidt mere travlt og har 2025 som mål. Både Storbritannien og Frankrig sigter efter 2040.

Andre lande er klar med forskellige slags lokkemad til folk, der overvejer elbiler. Østrigs regering foreslog således onsdag at tillade elbiler at køre 130 km/t. på nogle veje, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 100 km/t.

Der er i øjeblikket uklarhed om, hvorvidt det kræver nye EU-regler, hvis der skal indføres nationale forbud mod salg af diesel- og benzinbiler. De fleste iagttagere anser det dog for en formalitet, da en række af EU's tungeste lande, herunder de store billande, ønsker at indføre forbud. Det bør derfor i alle tilfælde gå glat igennem EU.

Allerede sidste efterår krævede en gruppe på syv EU-lande – Luxembourg, Østrig, Belgien, Holland, Portugal, Irland og Slovenien – at EU skærper klimamålene for transport. Senere blev alliancen lidt overraskende støttet af billandene Frankrig og Sverige, og i juni sluttede Danmark sig til den med et forslag om at stramme CO 2 -målet med 40 procent.

Klimaorganisationer har advaret om, at selv om et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 er positivt, er det stadig ikke nok til at opfylde målene i den store klimaaftale i Paris.