Bombet, skudt, voldtaget og kvalt: Tre journalister i EU dræbt på et år

»Både Daphne Caruana Galizias og Ján Kuciak var blevet truet, før de blev dræbt, men der blev ikke handlet. Jeg havde ikke troet for nogle år siden, at vi skulle være så vagtsomme i Europa, men vi har bare brug for, at de politiske autoriteter bakker op og griber ind, når journalister bliver udsat for trusler«, siger Mogens Blicher Bjerregård, der er formand for EFJ.

Aktindsigt afslørede journalist

Tidligere i år kunne Organized Crime and Corruption Reporting Project oplyse, at det muligvis var Ján Kuciaks aktindsigter, der afslørede hans arbejde. En aktindsigt er et redskab, journalister benytter til at få information fra offentlige myndigheder. Vigtige baggrundsinformationer om hans research og hans personlige adresse menes at være lækket af embedsmændene, der behandlede hans anmodning om aktindsigt.

Og hvis det er tilfældet, vurderer Brigitte Alfter, at det kan bringe journalisters i alvorlig fare. Hun står i spidsen for en årlig europæiske konference for graverjournalister og arbejder for at fremme grænseoverskridende undersøgende journalistik.

»Vi journalister antager, at vi har nogle faste spilleregler, som journalister og embedsfolk følger. Det vil være særligt skræmmende, hvis aktindsigter pludselig bliver lækket. Så er det et farligt redskab i nogle lande«, siger Brigitte Alfter.