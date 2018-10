Kras kritiker af magtfuld kronprins: Bortført eller myrdet – nu mistænkes Saudi-Arabien for at lade systemkritiker forsvinde på konsulat i Istanbul Den kendte kommentator Jamal Khashoggi er forsvundet efter besøg på sit lands konsulat i Istanbul. De tyrkiske myndigheder mener, at han er bortført eller myrdet.

Har Saudi-Arabien brugt sit konsulat i Istanbul til at slå én af sine borgere, en kendt kommentator og systemkritiker, ihjel?

Har de saudiske myndigheder koldblodigt bedt systemkritikeren komme til konsulatet med dette formål – at lade ham dræbe?

Vrøvl, siger de saudiarabiske myndigheder.

Men Tyrkiet har nu bedt om tilladelse til at ransage konsulatet ud fra en mistanke om, at systemkritikeren, Jamal Khashoggi, er død i bygningen eller bortført derfra til et ukendt sted.

Khashoggi forsvandt sidste tirsdag. Han stod foran at gifte sig med en tyrkisk kæreste og havde ingen motiver til selv at gå under jorden.

Ifølge tyrkiske medier har overvågningskameraer registreret, at han sidste tirsdag gik ind i konsulatet – men også, at han ikke selv har forladt den velbevogtede bygning igen.

Systemkritikeren, der var – eller er – en kendt journalist med en fast klumme i Washington Post, havde overfor sine venner udtrykt nervøsitet ved at besøge konsulatet. Men han havde brug for en officiel bekræftelse på sin tidligere skilsmisse for, at han kunne gifte sig med sin nye tyrkiske kæreste. De saudiske myndigheder bad ham aflægge besøg sidste tirsdag.

Resten er omgærdet af ildevarslende mystik.

Kom ind, gik ikke ud...

Kæresten, Hatice Cengiz, slog alarm, da han ikke kom ud igen.

De saudiarabiske myndigheder vedstår, at den 59-årige Khashoggi, som har været en markant kritiker af den magtfulde saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, var i konsulatet. Men de har ikke kunnet fremvise optagelser fra videoovervågningen, der dokumenterer, at han også gik ud igen.

Det er selvfølgelig ikke et bevis på mord eller noget, der ligner.

Men Tyrkiet behandler sagen som en bortførelse eller grænseoverskridende mordsag – i Tyrkiet, men i ly af saudiarabisk diplomatisk immunitet.

Nu kan tyrkiske medier referere til overvågningskameraer, der har fulgt trafikken ind og ud af konsulatet.

Fokus på to varevogne

Om Tyrkiet også har overvågning – billeder eller lyd – af, hvad der foregår inde på konsulatet, er ikke klart. Det ville være i strid med internationale regler for diplomatisk samarbejde. Men det er ikke ensbetydende med, at det ikke sker.

I hvert fald kan tyrkiske medier som »Hürriyet« fortælle, at de tyrkiske myndigheder især har interesseret sig for 15 saudiarabiske borgere, som fordelt på to forskellige fly ankom til Istanbul forud for Khashoggis forsvinden, alle på diplomatpas. Saudi-Arabien har bekræftet deres ankomst, men ikke deres ærinde og ikke deres exit.

Ifølge avisen Sabah har de tyrkiske myndigheder fokus på seks biler, to af dem sorte varevogne, én af dem med tonede ruder, som forlod konsulatet to timer efter, at Khashoggi var ankommet.

Mens kæresten stod uden for og ventede, åbnede porten sig, og de seks biler forlod stedet. Alle bilerne kørte på grønne plader, altså med diplomatisk immunitet. Den tyrkiske overvågning skal have registreret, at store kasser blev bragt ud til bilerne, før de begav sig afsted.

Igen: Intet af dette beviser, at Jamal Khashoggi er bortført eller myrdet.

»Bedøvet og parteret«

Men den tyrkiske Præsident Erdogan sagde kort efter, at Khashoggis forsvinden, at han personligt følger sagen.

Turan Kislakci, formand for den Tyrkisk-Arabisk Medie-Organisation, siger til nyhedsbureauet AP, at »vi har fået vidnesbyrd om, at han er blevet dræbt på en barbarisk måde«. Ifølge hans kilder blev systemkritikeren bedøvet inde på konsulatet og derefter parteret.

En bortførelse eller et drab på Khashoggi indenfor konsulatets mure er en bevidst strategi for at skabe frygt hos alle saudiarabere, som kritiserer regeringen, udtaler Sarah Leah Whitson, direktør i Human Rights Watch. Den besked, som den magtfulde kronprins forsøger at sende, er ifølge Whitson: »Vi skal nok finde dig. Vi vil finde dig, hvad enten det er inden for vores land eller uden for landet. Ingen kan stoppe os«. Hun mener, det er »en bevidst indsats for at få saudiarabere til at blive bange«.