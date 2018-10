Sagen om Khashoggi-mysteriet spidser til: Trump sender sin højrehånd til Saudi-Arabien midt i krise

Set udefra var det et helt normalt møde mellem to allierede lande, da USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, tirsdag blev hjerteligt modtaget af Saudi-Arabiens kongefamilie i Riyadh.

Pompeo takkede den 82-årige kong Salman al-Saud for at kunne afse tid til et møde og takkede ham på vegne af præsident Donald Trump, før de to gik i enrum for at tale uden offentlighed.

Men der var intet normalt ved mødet. Trods de varme ord er forholdet mellem USA og Saudi-Arabien i krise på grund af sagen om den forsvundne journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi. Trump har truet kongedømmet med »alvorlig straf«, hvis det viser sig, at saudierne som formodet har likvideret Khashoggi, mens Saudi-Arabien har afvist anklagen som grundløs og ladet forstå, at landet er parat til at gøre økonomisk gengæld.

Foto: Leah Mills/AP Udenrigsminister Mike Pompeo mødtes blandt andet med kronprins Mohammed bin Salman.

Og mens USA’s udenrigsminister mødtes med kong Salman og hans magtfulde 33-årige kronprins, Mohammed bin Salman, udspillede der sig bizarre scener 2.500 kilometer mod nordvest, i Tyrkiets største by, Istanbul.



Her satte tyrkisk politi afspærringer op omkring den saudiske generalkonsuls bolig og ventede tydeligvis på en ransagningskendelse, ligesom selve konsulatet ikke langt derfra var under skarpt opsyn. Den slags er ikke sædvane: Ifølge Wienerkonventionen er det ulovligt at tiltvinge sig adgang til diplomatiske bygninger, men Tyrkiet har ikke lagt skjul på, at man opfatter konsulatet som gerningsstedet.

Nyhedsbureauet Associated Press citerede tirsdag en ’højtstående’ tyrkisk embedsmand for, at man nu har sikre beviser for, at Khashoggi blev myrdet på konsulatet 2. oktober.

Flere andre medier har det seneste døgn bragt lignende historier. Tv-stationen CNN citerede tirsdag en anonym tyrkisk embedsmand for at sige, at Khashoggi ikke blot blev myrdet, men parteret – formentlig så hans lig nemmere kunne fjernes fra konsulatet kort efter.

Foto: Emrah Gurel/AP Tyrkisk politi har omringet det hus, hvor Saudi-Arabiens generalkonsul boede i Istanbul.

Ifølge The New York Times er Saudi-Arabien ved at lægge sig fast på en historie om, at en embedsmand ved det saudiske hof udførte drabet, men det var ikke sanktioneret af kongefamilien, der kun ønskede at forhøre og måske endda bortføre journalisten, men noget gik galt under forhøret.



Tyrkiets præsident, Recip Tayyip Erdogan, sagde på et pressemøde, at politiet havde fundet tegn på på, at giftstoffer i konsulatets lokaler var blevet forsøgt skjult ved at male dem over.

Saudi-Arabien har på intet tidspunkt bekræftet nogle af disse historier, men mange i udlandet reagerer hårdt på anklagerne, herunder en af de mest betydningsfulde politikere i Trumps republikanske parti, senator Lindsey Graham. Graham krævede tirsdag direkte, at kronprinsen Mohammed bin Salman – med øgenavnet MBS – abdicerer.

»Den fyr må væk«, sagde Graham til tv-stationen Fox News. »Saudi-Arabien, hvis I hører det her: Der er mange gode folk, I kan vælge, men MBS har sværtet jeres land og sværtet sig selv. Han kan aldrig blive en verdensleder«.

En nervøs mand

Den slags erklæringer var der tilsyneladende ingen af, da USA’s udenrigsminister ankom til krisemøde, men ifølge en talsperson gjorde ministeren det klart, at USA ønsker en hurtig opklaring af, hvad der er sket med Khashoggi – der boede i USA og søgte asyl der, fordi hans kritik af kongefamilien og især kronprinsen havde gjort ham til en upopulær mand i kongedømmet.

Khashoggi havde inden sin forsvinden været nervøs ved at gå ind på konsulatet, har hans tyrkiske kæreste fortalt, men han havde brug for at få udleveret en kopi af sin skilsmisseerklæring, før de to kunne blive gift. Da Khashoggi ikke kom ud igen, slog hun alarm.

Natten til tirsdag tilbragte tyrkisk politi otte timer inde på det saudiarabiske konsulat for at søge efter konkrete beviser på, hvad der var sket. Der er intet officielt kommet ud om resultaterne.