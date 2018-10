Midtvejsvalg kan gøre livet surt for præsident Trump: Demokrater og republikanere står til at vinde hvert sit kammer

Samtidig er forskel på de tætte opgør til Senatet og Repræsentanternes Hus. De tætte opgør til Senatet finder typisk sted i landlige, konservative stater, mens de tætte opgør til Huset foregår i flere forskellige typer områder, men i gennemsnit er vælgerne i de afgørende distrikter oftere hvide og mere veluddannede end landsgennemsnittet.

Det er måske en forklaring på, at den intense strid om udnævnelsen af Brett Kavanaugh til højesteret ser ud til at påvirke valgene til Senatet og Huset i hver sin retning, skriver FiveThirtyEight. I de konservative, landlige stater, der afgør senatsvalget mener flere, at anklagerne mod Kavanaugh om seksuelle overgreb er urimelige, mens mange kvindelige vælgere i de forstæder, der typisk afgør valget til Huset, har vendt sig imod Donald Trump og republikanerne.

Den blå bølge

Begivenheder og diskussioner kan altså påvirke de forskellige valg forskelligt, men valgene finder sted på en fælles baggrund, og den er overvejende demokratisk blå. Spørger man over hele USA om, hvem folk vil stemme på til kongres-valget, svarer de fleste en demokrat. Ifølge en vægtet samling af meningsmålinger svarer 50 procent, af de vil stemme på en demokrat, mens godt 43 procent svarer en republikaner, skriver FiveThirtyEight. Det omtales som »den blå bølge«. Donald Trump prøver at tale en rød bølge i gang, men også målingen på hans yndlingskanal Fox News registrerer et demokratisk forspring på 7 procentpoint. Men at man siger i telefonen, at man foretrækker den ene eller anden kandidat betyder ikke, at man også møder op og stemmer. Et helt afgørende parameter i den komplicerede meningsmålingsligning er, hvor motiverede de forskellige vælgergrupper er. Typisk gælder det især til midtvejsvalgene, hvor der ikke er et præsidentvalg, at ældre vælgere stemmer oftere end yngre, rigere oftere end fattigere, hvide vælgere oftere end etniske minoriteter. Det betyder alt sammen, at flere af de republikanske vælgere typisk møder frem.

Stor Trump-effekt

Derfor handler meget af den politiske kamp om at få folk til at registrere sig som vælgere og møde op. Demokraternes kampagnekontor for kongresvalget bruger mere end 160 millioner kroner i 45 tætte distrikter på at mobilisere unge, kvindelige vælgere og afroamerikanere og latinoer, skriver nyhedsmediet PBS. Det er langt mere end tidligere.

Målinger har længe tydet på, at de demokratiske vælgere er særligt motiverede denne gang. Det gælder især kvinder. Det kan de republikanske kandidater i høj grad takke Donald Trump for. Præsidenten er ikke selv på stemmesedlerne, men han har forsøgt at gøre valget til et spørgsmål om sit præsidentskab. Det virker. I en måling af Pew Research i slutningen af september svarede 60 procent, at Donald Trump var en afgørende faktor. Men hele 37 procent svarede, at deres stemme vil være en stemme imod Trump, mens 23 procent svarede, at det vil være en stemme for Trump.

Nu håber republikanerne, at striden om Brett Kavanaugh motiverer deres vælgere til at møde op og imødegå den blå bølge.