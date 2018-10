Dansker i afrikansk klemme: Ulykkerne vælter ned over Vesterbæk efter brud med lokal partner Korruption er den største bremse på udviklingen i de fattige lande, lyder det fra den internationale konference, der finder sted i København i disse dage. Politiken har fulgt Niels Vesterbæks forsøg på at drive forretning i Tanzania.

Ulykkerne vælter ind over Niels Vesterbæk og hans bror Jens, efter at de har fyret Twa Kawawa, deres lokale partner i Tanzania.

Banken blokerer adgangen til selskabets konto. Niels Vesterbæk kan ikke udbetale løn til sine medarbejdere eller betale sine leverandører. Virksomheden går i stå.

Beskeden fra banken lyder, at kontoen ikke kan åbnes, før brødrene Vesterbæk og Twa Kawawa er blevet enige om en ordning. Niels Vesterbæk opfatter det som utilsløret pengeafpresning.

Brødrene får etableret en ny virksomhed med licens til at operere i Tanzania, og det bør egentlig være en formalitet, at Niels Vesterbæk på den baggrund får en ny opholdstilladelse. Men tilladelsen udebliver.

Også fra migrationsmyndighederne lyder meldingen, at tilladelsen ikke kan udstedes, før Niels Vesterbæk har fået afklaret sine uoverensstemmelser med sin tidligere arbejdsgiver, Twa Kawawa, der stod som direktør i det oprindelige selskab.

Til sidst dukker skattevæsnet op og regner sig frem til, at Vesterbæk skylder en formue. Opgørelsen bygger på, at et lån på 1,5 millioner kroner, der er optaget i Danmark med pant i broderens landbrugsejendomme, skal beskattes som en indkomst. Desuden vurderer de, at virksomheden, Danish Agri Business Solutions, har haft et større salg og et større overskud, end regnskaberne viser. Ifølge skattefolkene har selskabet haft et skattepligtigt overskud på 2,5 millioner kroner i det første år, hvor omsætningen lød på godt 3 millioner.

Niels Vesterbæk undrer sig, og det gør hans lokale revisor også. Der er intet grundlag for at beskatte lånet som en indkomst, og der er ingen dokumentation for, at Niels har solgt flere brugte traktorer, end han har importeret fra Danmark.

Men beløbene svarer ret nøje til det regnestykke, Twa Kawawa har opstillet for at retfærdiggøre, at hans 25 procent af selskabets aktier er 450.000 kroner værd – præcis det beløb, der står i kontanter i den nu indefrosne bankkonto, og som han kræver udbetalt for at forlade selskabet.

Og det er ikke noget tilfælde. Det er nemlig Twa Kawawa, der har fodret skattevæsnet med oplysningerne. Og ham, der har fortalt, hvor de kunne finde de brugte danske traktorer til en værdi af omkring 2 millioner kroner, siger Twa Kawawa.

»Men det er usandt, når Niels Vesterbæk påstår, at jeg har instrueret skattevæsnet i, hvad de skulle gøre«, siger han.

»Jeg gav oplysningerne til skattevæsnet for at redde mit eget skind. Niels har forsøgt at snyde, og hvis det var lykkedes ham at stikke af fra regningen, ville de være kommet efter mig, fordi jeg var direktør og medejer«, forklarer han.

Der er ingen tvivl om, at Twa Kawawa nyder stor indflydelse i kraft af sit efternavn. Kawawa er en af Tanzanias mest magtfulde politiske familier. Indflydelsen blev grundlagt af Twas onkel Rashid Kawawa, der vandt tilnavnet ’Krigens løve’ for sin indsats under selvstændighedskampen. Han blev den første vicepræsident og premierminister efter landets selvstændighed i 1961. Frem til 1994 var han en af førende politikere, og hans slægtninge sidder på topposter overalt i samfundet.

Selv lægger Twa Kawawa ikke skjul på, at efternavnet åbner døre. Det var netop det, Niels og Jens Vesterbæk købte for 25 procent af deres virksomhed, og det var i kraft af hans forbindelser, at Danish Agri Business Solutions blev en succes. Han har leveret på sin del af aftalen, siger han.

Men han har ikke misbrugt sit navn til at skade Vesterbæk-brødrene, efter at de blev fjender. Han har blot fremlagt sagens fakta for banken, migrationsmyndighederne og skattevæsnet.