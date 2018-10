Titusinder i London kræver ny brexitafstemning

Hundredtusinder er lørdag samlet på gaderne i det centrale London i Storbritannien.

Arrangørerne af den store protest vurderer, at 670.000 mennesker er samlet i London. Politiet i den britiske hovedstad har foreløbig ikke sat et antal på.

Demonstranterne ønsker en folkeafstemning, når Storbritannien og EU har nået en aftale om landets exit fra unionen, hvor befolkningen kan sige ja eller nej.

Et flertal stemte i 2016 for, at Storbritannien skulle forlade EU. Siden da har regeringen i London og EU forhandlet om vilkårene.

Blandt demonstranterne, der ønsker at få et ord indført, er Londons borgmester, Sadiq Khan.

»De eneste muligheder, der er på bordet lige nu fra premierministeren, er en dårlig brexitaftale eller slet ingen aftale. Det ligger milevidt fra det, de lovede for to og et halvt år siden«, siger Khan til tv-stationen BBC.

Borgmesteren er medlem af Labour og har tidligere støttet kravet om en ny afstemning.

Omkring middagstid blev demonstrationen indledt med en march mod Parliament Square, hvor en samling skal finde sted.

Omkring 150 busser har transporteret tusinder af demonstranter fra rundt omkring i landet til hovedstaden.

Arrangørerne bag begivenheden, People's Vote, forventer, at protesterne bliver de største af sin slags.

Storbritannien skal ifølge tidsplanen forlade unionen 29. marts. Men forhandlingerne mellem EU og regeringen i Storbritannien har endnu ikke resulteret i en aftale.

Begge sider er begyndt at forberede sig på, at landet træder ud af unionen uden en aftale. Denne uge endte et topmøde mellem parterne uden resultat.

