#PeoplesVoteMarch: Hundredtusindvis marcherede i protest mod Brexit Farverige, sørgende, humoristiske, vrede, håbefulde skilte, udklædninger og folk. Til People's Vote March i London lørdag 20. oktober marcherede knap 700.000 britere i protest mod Brexit. Demonstranterne kræver en ny afstemning.

Tiden, hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU, nærmer sig, men langt fra alle synes, at det er en god idé.

People’s Vote March i London lørdag gik fra Park Lane til Parliament Square og blev ivrigt delt og debatteret på sociale medier. Arrangøren bag, People’s Vote UK, anslår deltagerantallet til omkring 670.000. Det er dog ikke endeligt bekræftet af myndighederne.

Nedenfor kan du se et udpluk af protestskilte, udklædninger og demonstranter delt på Twitter.

My favourite placard from the #PeoplesVoteMarch. Don't know who this fella is but he got a big chorus of "Happy Birthday". #BabiesAgainstBrexit #PeoplesVote pic.twitter.com/3AFaT283wv — Peter Morley (@pmrly) 21. oktober 2018

»Jeg har aflyst min 1-års fødselsdagsfest for at marchere for min fremtid«. En lidt anderledes første fødselsdag for den lille purk på ryggen af sin far. Til gengæld fik han lykønskninger og fødselsdagssange med på vejen, lyder det i Twitter-opslaget.

En kvinde bærer et skilt, hvor man kan se menuen for »Full English Brexit«. Man kan både få »Scrambled Eggsit«, »Stuffed Sovereignty« (fyldt suverænitet) og »Minute Steak in World Affairs« (minut-steak i verdensanliggender).

A big thank you to our good natured professional police. #peoplesvotemarch pic.twitter.com/rF9DrrpPL7 — M S Rickmann#FBPE (@MSRickmann) 21. oktober 2018

Der blev efterladt et par klistermærker eller to ved demonstrationens endestation.

Et koldt dusch kan være ganske ubehageligt, hvilket manden i badekåbe og med bruserhoved over sig gør opmærksom på, at Brexit føles som. »What a total shower«, står der på hans skilt.

Thank you to everyone who joined the #PeoplesVoteMarch today. All 700,000 of you, please get home safe. pic.twitter.com/jJE4TaasB9 — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 20. oktober 2018

Omkring 700.000 var samlet for at protestere.

Graffitikunstneren Banksy har igen gjort sig bemærket som en, folket tager til sig. Her er det en reference til en af hans tegninger, der for nyligt blev sat på auktion og makulerede sig selv i det øjeblik, det blev solgt for et højt millionbeløb. Demonstranten har indsat sin egen tegning af et makuleret Storbritannien.

Mor og søn protesterer. Sønnens skilt siger »Min mor« og peger på moderens skilt, der konkluderer: »det hjælper ikke at trække sig ud«.

»Brexit vil blive ligeså lortet, som dette skilt er grimt«, mener en demonstrant.

Think this may be my favourite banner. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/IJ52ENoC6Y — Damon Evans (@damocrat) 20. oktober 2018

En lille dreng løfter et skilt, der er lavet på en papkasse. »Brexit betyder: vi er fucked«, lyder teksten.

This man’s sign: I wasn’t allowed a vote in 2016 because I had been playing the French horn in Germany for too long! I’m British, how dare they! I’m still angry! #peoplesevotemarch pic.twitter.com/ciIUDGdxbF — Rich #FBPE #PeoplesVote #FinalSay (@RichardMcQuist) 20. oktober 2018

En ældre herre demonstrerer med sit hjemmelavede skilt på A4-papir:

»Jeg måtte ikke stemme i 2016, fordi jeg havde spillet valdhorn i Tyskland for længe! Jeg er britisk, hvor vover de! Jeg er stadig vred!«.



Endnu en Banksy-reference. Denne gang er der folkets EU-rettigheder, der bliver makuleret.

Og et anderledes take på at skyde sig selv i foden.