13 dræbt ved angreb i ebolaramt område af DRCongo

Militante oprørere i DRCongo har lørdag dræbt 13 og kidnappet et dusin børn ved et angreb på byen Beni, hvor sundhedspersonale forsøger at bekæmpe et udbrud af ebola.

Det oplyser kaptajn Mak Hazukay Mongha fra hæren i DRCongo søndag.

Læger og sygeplejersker forsøger at udføre deres arbejde, mens voldelige angreb og uro plager byen og området omkring.

17 døde af ebola

Under det nuværende udbrud af ebola i DRCongo er mindst 200 tilfælde bekræftet. Mindst 117 af de smittede har mistet livet.

Nødhjælpsarbejdere har luftet deres bekymring over, at sundhedspersonalet i det voldsplagede område ikke har været i stand til at forhindre antallet af smittede i at vokse.

Det er ikke kun oprørsgruppernes angreb, der vanskeliggør arbejdet i området.

Vrede indbyggere i byen marcherede efter angrebet mod byens rådhus. Her måtte politiet opløse mængden med tåregas.

De seneste angreb i området er begyndt at koste sundhedsfolk livet.

To medlemmer af hærens sundhedspersonale blev for nylig dræbt i et angreb, som væbnede oprørsgrupper stod bag.

