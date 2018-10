Politifolk i Atlanta dræber teenager efterlyst for drab

En politimand i Atlanta i den amerikanske delstat Georgia skød og dræbte mandag en 18-årig mand, som var efterlyst for at have skudt og dræbt en politimand i weekenden, oplyser de amerikanske myndigheder.

Den 18-årige Tafahree Maynard var en af to efterlyste mænd, som var mistænkt for at have skudt og dræbt en politimand lørdag i Gwinnett County.

Efter drabet på politimanden Antwan Toney blev der indledt en menneskejagt på Maynard og hans ledsager, den 19-årige Isaiah Pretlow.

Politiet fik et tip om Maynards opholdssted natten til mandag, siger politichefen i Gwinnett County, Butch Ayers.

Snesevis af politifolk gik under menneskejagten fra dør til dør og interviewede folk.

»To politifolk, der undersøgte et skur bag et hus, fandt Maynard, som ikke adlød deres ordrer«, siger Ayers.

» Maynard havde først sin hånd bag ryggen og da han viste sin hård, havde han et 'kantet våben'«, siger politichefen.

»Den ene politimand affyrede derpå sin strømpistol mod Maynard, mens den anden skød og dræbte ham fra knap to meters afstand«, siger Ayers, som pointerer, at der ikke længere er fare for de almindelige borgere i området.

Politimanden blev skudt, da han lørdag eftermiddag blev bedt om at undersøge et mistænkeligt køretøj. Da han nærmede sig bilen blev han dødeligt såret, og mændene i bilen kørte hurtigt væk.

Pretlow blev overmandet af politiet, da de så ham flygte ind i et skovområde.

ritzau