Vildt billede: Fuldkommen rektangulært isbjerg flyder ud for Antarktis Luftbilleder fra det amerikanske rumfartsvæsen NASA viser overfladen af et såkaldt tabellarisk isbjerg, der har løsrevet sig fra en gletsjer i Antarktis.

Som var det tegnet med en lineal, flyder isbjerget rundt i havet omkring Sydpolen. Kanter og hjørner er så skarpe, at det nærmest ligner et udskåret rektangel, der skvulper i havoverfladen, men det er det altså ikke.

Derimod er der tale om et såkaldt tabellarisk isbjerg, der har løsrevet sig fra en gletsjer i Antarktis. Det skete i sidste uge, og det er forskere fra NASA, der fra luften har fanget et billede af det særdeles skarptskårne isbjerg.

Ifølge den amerikanske rumfartsadministration er isbjerget på billedet formet i så rene linjer, fordi det for nyligt er brækket af, og derfor ikke endnu er blevet formet af bølgerne.

Et isbjerg som dette kaldes et tabellarisk isbjerg og er kendetegnet ved en meget flad overflade. De løsriver sig fra yderkanten af en gletsjer og »glider« ud i vandet.

En af forskerne fra NASA og Maryland Universitet, Kelly Brunt, beskriver over for den britiske mediestation BBC løsrivelsen af et tabellarisk isbjerg som en negl, der vokser sig for lang og så knækker af i enden. Det resulterer i en ofte geometrisk form.

Det usædvanlige ved netop dette isbjerg er, at det næsten er fuldkommen firkantet, forklarer Kelly Brunt i BBC.

Eksperterne fra NASA vurderer, at isbjerget sandsynligvis måler mere end 1,6 kilometer. Kun omkring ti procent af hele isbjerget er synligt over havets overflade.