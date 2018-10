Sagen forfra: Evig vintertid? EU vil sløjfe halvårlige justeringer af klokken Når vi natten til søndag skifter fra sommer- til vintertid, kan det blive næstsidste gang, vi skal stille ure efter sæsonen. EU-Kommissionen vil fra foråret 2019 afskaffe den nuværende sommertidsordning. I Danmark har regeringen endnu ikke en holdning til emnet.

EU’s sommertidsordning betyder, at urene to gange om året skal stille urene enten frem eller tilbage for at tage højde for skiftende dagslys. Ordningen, der i nogle lande stammer helt tilbage fra Første Verdenskrig og i andre lande først er indført under oliekrisen i 1970’erne, har primært haft til formål at spare energi.