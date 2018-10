Bevæbnet mand brød ind til jødisk navnegivning: »Alle jøder skal dø« Myndighederne betragter attentatet som en hadforbrydelse.

Myndighederne i Pittsburgh har anholdt en mand, der har slået mindst otte mennesker ihjel ved et skudangreb i synagogen Tree of Life i Pittsburgh, USA, få minutter inden ugens vigtigste gudstjeneste.

Yderligere er der seks sårede, oplyser myndighederne i Pittsburgh. Fire af dem er politibetjente.

Ifølge Pennsylvanias justitsminister, Josh Shapiro, var det ikke blot en normal gudstjeneste, men en jødisk navnegivning, skriver AP.

Myndighederne betragter skudangrebet som et hadangreb. Det betyder, at det er FBI, der skal foretage efterforskningen, og gerningsstedet er blevet sikret.

Nu prøver myndighederne at finde ud af, om der er andre involverede end den gerningsmand, de har anholdt, fortalte en Wendell Hissrich, der er Public Safety Director i Pittsburgh.

Der er ikke nogle beviser, som viser, at der skulle være yderligere farer i synagogen, og myndighederne siger, at der ikke er nogen trussel mod samfundet. Den ansvarlige er blevet anholdt.

Men »det ser virkelig dårligt ud derinde«, sagde Wendell Hissrich om synet inde i synagogen.

»Det er et af de værste gerningsstedet, jeg nogensinde har set«, sagde han.

Gerningsmanden er blevet bragt til hospitalet.

Synagogen blev angrebet omkring klokken 9.30 lokal tid i Pittsburgh, da en mand brød ind og ifølge lokale medier råbte, at »alle jøder skal dø«.

Lørdagens store gudstjeneste var sat til at gå i gang klokken 9.45, og lokale jøder var på vej ind i synagogen til ugens vigtigste gudstjeneste.

Normalt er døren låst i løbet af ugen, men ikke til denne gudstjeneste.

»På en dag som i dag er døren åben. Det er en gudstjeneste, så du kan gå ind og ud«, siger Michael Eisenberg, der er tidligere præsident for synagogen til den lokale tv-station KDKA.

KDKA's journalist spurgte ham, om han i sin tid som præsident tænkte på muligheden for et sådan angreb, og Michael Eisenberg svarede: »Hele tiden«.

Trump: »Jeg hader at tænke på, at vi måske skal have bevæbnede vagter i syngagoger«

Den amerikanske præsident mødte pressen, kort efter at politiet har pågrebet gerningsmanden.

»Der var en galning, der gik ind, og de blev ikke beskyttet på nogen måde. Det er trist at se«, sagde Donald Trump, der dog understregede, at man endnu ikke ved meget om, hvad der er foregået i synagogen.

En journalist spurgte dog, om det her vil påvirke den amerikanske våbenlovgivning og præsidentens støtte til den kontroversielle National Rifle Association. Denne organisation støtte amerikanernes ret til at bære våben.

Uden at fortælle, om han ville lempe på den amerikanske våbenlovgivning, sagde han dog:

»Det her er en sag, hvor man ikke ved endnu, hvad der skal ske. Hvis de havde haft en form for beskyttelse inde i synagogen, kunne det måske være en helt anden situation. Så var der måske ikke blevet slået nogle ihjel, bortset fra ham. Jeg hader at tænke på, at vi måske skal have bevæbnede vagter i syngagoger«.

»Når du er USA's præsident og skal se sådan nogle ting, er det meget trist«.

Også Pittsburghs guvenør, Tom Wolf, har kommenteret angrebet.

»Disse følelsesløse voldshandlinger viser ikke, hvem vi er som amerikanere. Mine tanker er lige nu fokuseret på ofrene, deres familier og at sikre, at myndighederne har alle de ressourcer, de behøver«, sagde guvenøren.